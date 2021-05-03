接觸諾富特員工　彰化15人隔離中「採檢全陰性」

▲彰化縣衛生局指出，有15人與富諾特飯店有關目前採檢陰性隔離中。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

華航、諾富特飯店群聚案件持續延燒，彰化縣衛生局長葉彥伯，上午出席彰化縣議會今(3)日召開定期會時指出，彰化縣內有15人與諾富特飯店有關，這15人在目前正在防疫旅館及居家隔離中，採檢全部都是陰性，同時今日啟動15處防疫旅宿總體檢，並建議防疫旅宿工作人員應接種疫苗，建立免疫保護力。

衛生局指出，針對有關機場防疫旅宿員工確診新冠肺炎事件，為確保防疫旅宿安全，今日會同縣府城觀處啟動防疫旅宿總體檢，進行各防疫旅宿的查核作業，針對查核後須改善之防疫旅宿，將加強輔導並安排複查，以維護社區防疫安全。

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▲彰化縣衛生局今日啟動15處防疫旅宿總體檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，彰化縣內15處防疫旅宿，共設有337間房間供居家檢疫使用，彰化縣府自去年(2020)年10月起每月不定期無預警稽查防疫旅宿，就旅客入住安排、門禁管理及安全維護、房間設備、環境清潔及廢棄物清理及人員健康管理等五項目進行查核，本次稽查重點為防疫旅宿是否有混住情形，並再加強員工感染管控，防範感染事件發生。

▲彰化縣衛生局今日啟動15處防疫旅宿總體檢。（圖／記者唐詠絮翻攝）

葉彥伯提醒防疫旅宿工作人員如有症狀應立即通報衛生單位，並依衛生單位指示就醫，同時配合衛生單位進行疫情調查與相關防治措施，就醫後返家休息。

至於防疫旅宿業者應訂定發燒及呼吸道症狀的請假規則及人力備援規劃，倘有發燒、呼吸道症狀，應安排請假直至康復且未使用解熱劑 退燒藥後 24 小時體溫正常，才可恢復上班。防疫旅宿工作人員屬新冠肺炎疫苗公費接種第三類對象，衛生局亦強烈建議各防疫旅宿工作人員應接種疫苗，建立該等對象免疫保護力。

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