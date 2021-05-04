快訊／侯友宜宣布：新北密閉式活動中心關閉3週　親子館採預約制

記者羅婉庭／台北報導

華航諾富特飯店群聚事件持續擴散，新北市繼三重、永和之後，據傳蘆洲也出現確診者。新北市長侯友宜4日表示，新北全市44處空間密閉或不流通的市民活動中心，即日起到5月24日暫停開放，親子館採預約制進場。





▲侯友宜4日出席宮廟活動。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜上午受訪表示，蘆洲沒有所謂確診者，外界消息都是以訛傳訛，市府僅強調，新北親子館活動空間必須要限縮，讓親子館採預約制，當天不可以超過15組人數，以及在這段時間活動中心如果通風不良的地方要全面關閉。

侯友宜指出，這三週必須用更嚴格防疫來面對，並強調跟蘆洲有人染疫的傳聞完全無關。他說，面對當前防疫關鍵期，不管問題出在哪，大家都有責任共同解決問題，共同團結面對，全力防疫壓制，不要變成社區感染。

此外，蘆洲某補習班某國小生未同住的親友確診，雖然未被匡列，但學生家長擔心孩子在校被排擠，因此為孩子向學校及補習班請假，而補習班得知後，為求謹慎也宣布自主停課5天並消毒。

指揮中心表示，案1145為本國籍40多歲男性，為機場防疫旅館之外包商工作人員，4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫。5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢，於3日確診，已初步掌握個案接觸者23人，其中20人列居家隔離、3人列自我健康監測；個案可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。