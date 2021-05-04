華航飛完救援班機宣布停飛印度　今起禁有印度旅遊史外籍人士入境

▲印度疫情失控，將醫療體系瀕臨崩潰邊緣，也讓人民生活在水深火熱之中。（圖／路透）

記者賴文萱／台北報導

印度新冠肺炎疫情失控， 已連續超過10天每日新增近40萬確診新冠病例，中央流行疫情指揮中心宣布，自今（4）日零時起，除國人與有居留證外國人外，有印度旅遊史（含轉機）旅客者均暫緩入境。華航表示，2日配合外交部執行印度救援班機，運送醫療設備等物資協助抗疫，目前暫無飛航客、貨運航班。

印度新冠肺炎疫情嚴重，連日創高峰，5/4零時起有印度旅遊史者，要入住集中檢疫所14天，期滿要採檢一次，採檢陰性後返家自主健康管理7天。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日再宣布加嚴管制措施，除國人與有居留證外國人外，有印度旅遊史（含轉機）旅客者均暫緩入境。

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由於近來華航接連爆出機師染疫，讓不少飛航至印度的機組員更加憂心，對此，華航表示，於5月2日配合外交部執行印度救援班機，運送醫療設備等物資協助抗疫，目前暫無飛航客、貨運航班。

▼印度疫情失控。（圖／路透）

陳時中2日表示，目前台灣還沒有檢驗出印度變種病毒株，但陸續有台商在印度染疫，因此決議5/4零時起，只要有14天印度旅遊史（包含轉機旅客），都要入住集中檢疫所14天，期滿必須採檢，確定陰性後要自主健康管理7天。

據了解，目前仍滯留在印度當地的台籍員工約150人。經濟部投資處長張銘斌表示，台籍員工除了已過世的一名患者，其它輕症台籍員工，因為擔心「去醫院反染上重症」，大都選擇在居家獨立空間隔離。

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