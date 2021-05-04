永和邊境牧羊犬飼主確診　新北動保處接回隔離14天





▲邊境牧羊犬飼主確診，新北動保處接回隔離14天。（圖／動保處提供，下同）



記者羅婉庭／新北報導

華航諾富特疫情持續延燒，新北市政府動保處於5月2日下午接獲衛生局通報，案確診者需住院隔離治療，其飼有1共居犬，需協助照料，動保處不敢大意，人員著全套防疫裝備前往將犬隻帶回安置，並依防疫程序進行14天隔離。動保處呼籲民眾做好自身防疫，以保障人類和動物安全。

動保處2日下午接獲通報，新冠肺炎確診者須被安排住院治療，66歲的永和男性（案1135）飼養1隻邊境牧羊犬，無親友可照料，希望能代為協助照顧，動保處人員隨即穿著防護衣，以運輸籠將該犬帶回隔離，全程觸及之處全面消毒，並做好隔離照護，目前該犬無發燒、無呼吸道症狀，其活動力良好，飲食、排遺皆正常，預計隔離14天無異狀後，將由其親友帶回飼養。

台大獸醫專業學院兼任教授劉振軒表示，沒有症狀或有症狀新冠肺炎的病人可能會感染給犬貓，但犬貓症狀較輕微，目前為止尚無科學證據顯示犬貓會將病毒再回傳給人，只要配合其他家中成員進行隔離觀察即可，同時應避免親吻、舔觸動作或分享食物。

動保處表示，已收容第二個確診者共居犬案例，犬隻隔離期間健康狀況一切良好，飼養寵物民眾無須過於擔心，只要避免與家中寵物親密接觸，照顧寵物前後應以肥皂及清水洗手，就可以保障寵物健康。