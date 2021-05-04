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案1145爆「防疫新破口」　3天空檔來不及隔離！社區陷風險

▲桃園機場捷運站的A14a站旁的諾富特飯店，29日進行清空作業時，衛福部長陳時中在門口統一調度。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機場捷運站的A14a站旁的諾富特飯店，29日進行清空作業時，衛福部長陳時中在門口統一調度。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

華航諾富特案染疫風暴再擴大，3日新增的案1145為本國籍40多歲男性，為諾富特外包商工作人員。但值得注意的是，案1145是在諾富特飯店清空後3天才被追回的確診，這也表示有3天具「傳染力」空檔在外趴趴走，對社區傳染具有極大威脅。

根據了解，案1145為本國籍40多歲男性，為諾富特外包商水電工，4月初至4/28除休假外，均在旅館工作，因工作地點都在4/28出現咳嗽症狀，4/30到診所就醫，初步掌握個案接觸者23人，可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。

不過由於案1145是在4/29諾富特清空後、5/1才追回的確診病例，這也表示這3天空檔是具有傳染力，若案1145在社區走動恐造成擴散。

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根據《聯合報》報導，台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，部桃院內感染事件在沒有發生多久，就被偵測到，這次事件卻是發生好幾個月才被偵測到，「時間愈久，滲透到社區的機會就愈高。」

黃立民表示，這次事件對社區的威脅確實比較大，接下來的圍堵原則，只要進入環境（飯店）者都要「早點匡列、早點採檢」。

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