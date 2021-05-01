百元理髮進駐超商！小弟弟披藍布巾「坐椅剪髮」　網笑：新服務？

▲阿姨在超商座位區替小弟弟剪頭髮。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

現在超商都是設置座位區，讓客人可以坐下內用餐點，但沒想到竟然有人將座位區當作理髮廳，一名弟弟圍上布巾，坐在超商的座位區，阿姨則拿著電動剪髮器及梳子，現場表演剪髮秀，讓路過的民眾大傻眼，拍下照片後PO到網路上，引起網友們熱烈討論。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，經過新北市土城區的某一間超商，發現座位區有一名阿姨在替弟弟理頭髮，弟弟披上藍色的布巾坐在椅子上，阿姨拿著電動剪髮器和梳子，看起來有模有樣，周圍都沒有其他客人，原PO拍下照片PO上網，好奇問「全家新服務？」

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▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少網友看到後驚呼，「客家理髮」、「全家就是你家」、「改天會不會有人在廁所裡洗澡」、「搞不好他是老闆娘」、「全家跟100元速剪的合作活動」、「剪到一半口渴了還可以挑飲料喝」、「這哪是全家，這是理髮廳，而且還是家庭理髮」。其中也有不少網友提到，「請大家不要看圖說故事，或許事情不是你想的那樣」。

對此，《ETtoday新聞雲》記者詢問原PO，對方表示，當時櫃檯沒有店員在，經過時覺得很不可思議邊拍下，走到其他地方後又繞回來該店，發現阿姨竟然還在剪。一名知情的網友則指出，剪頭髮的弟弟其實是超商店長的兒子，至於阿姨是誰則不太清楚，剪完之後也有把頭髮掃乾淨，還給店家一個乾淨的座位。