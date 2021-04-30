取貨時「店員問這1句」他超困擾！　過來人爆共鳴：我哪知道

▲取貨的時候，店員問「包裹大還小」讓原PO特別困擾。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「每次取貨最無言的事情就是……」一位網友日前在臉書《爆怨2公社》貼文，說他聽到店員問「包裹大還小」的時候，都會想半天，不知道該怎麼回答，說自己曾遇過誤報大小的尷尬情況，讓店員找到臭臉、還摔他包裹。貼文讓許多人超有感，就有網友分享自己取貨的小撇步，話題意外引發討論。

這位網友文中表示，「每次取貨最無言的事情就是……店員：『包裹大還小？』。」說他遇到這個問題，都要想個老半天，生怕說錯大小，會害店員白找，「但我又不是賣家，我怎麼知道賣家用了多大的箱子或袋子？」透露自己遇過一個窘況，明明買的東西沒有很大件，賣家卻用大箱子裝，「結果店員找了老半天，找到臉很臭，還摔包裹。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許多人也直呼自己不是賣家，真的不知道包裹大小。（示意圖／資料照）

貼文一出，不少人也超有感，「對啊！店員都問說有多大？我不是賣家我哪知道有多大啊」、「真的！有一次明明就買小小的，怎麼知道賣家會用大的包裝，無語」、「還有一種困擾就是，買的東西太久才寄來，已經忘記買什麼……說不出來到底大還是小」、「我有次回了應該是紙箱吧？結果賣家給我用破壞袋裝。」

有網友則是認為沒那麼難，「基本上我都會說……一雙鞋應該不大或二件衣服應該不大，四個收納盒應該也不大，讓店員自己判斷」、「嗯……我會大概說一下買啥類型的東西～可能用什麼東西裝（比如書通常用紙箱之類）～這樣非肯定的答案，如果方向錯誤也不會太尷尬。」

還有人分享自己取貨的撇步，「我就會跟他說，我買的是什麼，讓他自己評估」、「我都直接眼光掃描放貨的地方，看到自己的電話後都直接說那個那個那個是我的」、「我會跟他說，我買的東西算小 ，但是不知道賣家怎麼包裝出貨的」、「為了不跟他浪費時間，我都自己站過去找出來」、「我都會請寄件方拍一張貨包好的照片給我。」