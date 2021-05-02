　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃芝風災20周年　「雙水論壇」促水利、水保單位共護河川流域安全

▲「雙水論壇」希望促使水利、水保單位合作維護河川流域安全，圖為木屐寮生態園區空拍圖。（圖／水利署第四河川局提供）

▲「雙水論壇」希望促使水利、水保單位合作維護河川流域安全，圖為木屐寮生態園區空拍圖。（圖／水利署第四河川局提供）

記者高堂堯／南投報導

2001年桃芝颱風造成竹山鎮東埔蚋溪暴漲、潰堤，土石流淹沒竹山鎮延正里「木屐竂社區」，釀9人死亡慘劇；今年適逢桃芝颱風屆滿20週年，成大政治系和科技治理研究中心特地在南投舉辦「雙水論壇」，希望促進水利署和農委會成立跨部會合作機制，共同維護河川流域安全，避免再次發生土石流災害。

該論壇於29日下午12:30至17:30於南投縣議會登場，由縣議會和「木屐竂生態文化協會」協辦；成大指出，因東埔蚋溪和其上游的北勢溪，分別由水利署四河局、農委會水保局南投分局2機關轄管，因此定名為「雙水」論壇，2場次分別由前水利署長王瑞德、農委會水保局副局長王晉倫擔任主持人。

主持第一場次的王瑞德，曾於桃芝風災發生時擔任四河局局長，經諸多協商並徵收22公頃土地，成立「木屐竂生態園區」、協助木屐竂社區重建；水保局南投分局長陳榮俊則負責引言，台大實驗林管理處長蔡明哲、縣議員游顥、鹿谷鄉民代表葉瑞鐘擔任與談人，共同針對北勢溪流域防災議題進行討論。

第二場次由王晉倫主持、四河局局長李友平引言，並由南投縣建設處長李正偉、木屐竂生態文化協會理事長李振儀，以及竹山鎮民代表賴進益擔任該與談人，共同針對東埔蚋溪流域防災議題進行研討。

竹山、鹿谷地區選出的縣議員游顥說，期待能透過這次論壇建立「雙水流域治理機制」，讓四河局與南投分局永續結盟、合作，或設立專案組織（辦公室）模式，讓東埔蚋溪與北勢溪的流域安全問題能持續獲得關心；專案組織或許可以「颱風教育園區」為名，進行流域治理任務或亮點設計，也彰顯桃芝風災帶來的重要啟示和意義。
 

►輕鬆打掃不費力　維持30分鐘強勁吸力

►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能

►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃　空拍照卻超美

►驚悚巧合！空拍機墜落鑽進植物公園　他驚見乾屍躺草叢嚇壞報

►翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡　專家初判：百年內產物

►水位下降奇景！　南投帖比倫峽谷心形岩、蛙形石浮現

ET快訊
猝死大胃王泡泡龍也這樣　150kg吃播主「整臉發黑」
新台幣站穩27元關卡「現該換美元嗎？」　專家2招撿便宜
獨／教官回頭比中指！松山之亂現場還原...他狠砸電腦卻被放走
台中已婚派出所長爆「猛追未婚女警」　傳清涼照約出遊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「來鄉下種西瓜」活動　恭請媽祖蒞臨瓜田祈佑豐收

表揚15位原住民模範媽媽　林右昌提前祝賀母親節快樂

白冰冰母校基隆月眉國小8月熄燈　6月5日歡迎校友回娘家

2022桃園市長藍綠參選人都來了！　同心協力「 一起種西瓜」

桃芝風災20周年　「雙水論壇」促水利、水保單位共護河川流域安全

戶外體驗攀樹兼學英文　南投首家非原民區公辦實驗小學將揭牌

中興新村荷花怒放衍生交通亂象　警加強車流疏導取締違規

越辦越叫座！太平洋縱谷馬拉松登日本《跑步者》雜誌

桃園婦帶孫遭撞昏迷　警扮保母安撫2歲童助返家

溪頭螢光派對本月起跑　每晚都能置身「螢」河享受音樂

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

再開戰！何孟遠爆元元.陳敬宣「拿xx換xx」　雙面行為還笑荳荳窮酸..她秒回嗆：法院見

桃園「來鄉下種西瓜」活動　恭請媽祖蒞臨瓜田祈佑豐收

表揚15位原住民模範媽媽　林右昌提前祝賀母親節快樂

白冰冰母校基隆月眉國小8月熄燈　6月5日歡迎校友回娘家

2022桃園市長藍綠參選人都來了！　同心協力「 一起種西瓜」

桃芝風災20周年　「雙水論壇」促水利、水保單位共護河川流域安全

戶外體驗攀樹兼學英文　南投首家非原民區公辦實驗小學將揭牌

中興新村荷花怒放衍生交通亂象　警加強車流疏導取締違規

越辦越叫座！太平洋縱谷馬拉松登日本《跑步者》雜誌

桃園婦帶孫遭撞昏迷　警扮保母安撫2歲童助返家

溪頭螢光派對本月起跑　每晚都能置身「螢」河享受音樂

邱鋒澤露笑臉曝近況！陳零九「已發洩過了」　他回頭比讚暖謝粉絲

甜美女大生罹「仙女病」！崩潰曝最大心願：希望能好好吃飯

華碩ZenFone 8 mini有五版本可選？　耳機孔回歸且支援30W快充

保久乳「久放不用冰」真相曝光！專家加碼揭營養價值…網友驚呆了

IWC飛行錶藏賽車魂　複雜機芯激似汽車發動機組

黃薇渟曬「第一張自拍照」逆天萌！　網驚：美起來放

猝死大胃王泡泡龍也這樣！　150kg吃播主「整臉發黑」直播數度昏睡

民眾超商ATM狂領錢賺點數！　銀行業者籲：此風不可長

正妹直播主突收「20萬斗內」！　奶音撒嬌謝乾爹…網抓1點疑炒作

頭痛3個月！40歲大叔看病「腦內全是寄生蟲」　最愛食物曝光

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

瑞莎遭控挖角搶功、帳目不清　鄭文燦回應了

弱勢兒童參與演出台南市議會頒發慰問金

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

車商豪擲7000萬！　旗艦店落腳嘉義市

在家報稅兼防疫　多重機會抽好禮

漁船鵝鑾鼻海域滯留　管制官發覺派遣展開救援

桃園2021模範母親表揚　最高齡者101歲

北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　路關表公布了

苗栗亂丟垃圾4個月破萬件！檢舉達人單月賺38萬獎金

屏東小黃即起按錶收費　違者開罰、情節重大拔牌

媽祖出巡「北港真人藝閣花車」為期5天

基隆月眉國小8月熄燈　6/5歡迎校友回娘家

婦帶孫遭撞昏迷　警扮保母安撫2歲童助返家

基進黨不「激」進　「彩繪母親」特溫馨

更多熱門

相關新聞

竹山東華醫院新添4名熱血醫師

竹山東華醫院新添4名熱血醫師

竹山鎮位處處多山、幅員遼闊的偏鄉，加上南投人口老化程度高居全國前3，又欠缺大型醫院，向來難以吸引年輕優秀醫師投入；但竹山東華醫院近日報到的4位新醫師，包括院長張國翊、醫療副院長蘇俊郎，平均年齡僅約37歲，不畏最高2小時通勤的熱血，就像是為竹山基層醫療服下「大補丸」。

竹山房市「不漲反跌」　網點出關鍵

竹山房市「不漲反跌」　網點出關鍵

百年來首次！竹山紫南宮「呷丁酒」改發料理包

百年來首次！竹山紫南宮「呷丁酒」改發料理包

最強威力彩15.6億開出！彩券行烤3大豬謝神

最強威力彩15.6億開出！彩券行烤3大豬謝神

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

快訊／威力彩南投中獎人完成領獎！　新北30歲女花200買夢想爽中15.6億

關鍵字：

雙水論壇竹山桃芝颱風

讀者迴響

熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

少了一個0！三星S21手機3000元有找　全國電子疑標錯價

泱泱IG帳號無預警被刪！

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面