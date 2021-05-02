桃芝風災20周年　「雙水論壇」促水利、水保單位共護河川流域安全

▲「雙水論壇」希望促使水利、水保單位合作維護河川流域安全，圖為木屐寮生態園區空拍圖。（圖／水利署第四河川局提供）

記者高堂堯／南投報導

2001年桃芝颱風造成竹山鎮東埔蚋溪暴漲、潰堤，土石流淹沒竹山鎮延正里「木屐竂社區」，釀9人死亡慘劇；今年適逢桃芝颱風屆滿20週年，成大政治系和科技治理研究中心特地在南投舉辦「雙水論壇」，希望促進水利署和農委會成立跨部會合作機制，共同維護河川流域安全，避免再次發生土石流災害。

該論壇於29日下午12:30至17:30於南投縣議會登場，由縣議會和「木屐竂生態文化協會」協辦；成大指出，因東埔蚋溪和其上游的北勢溪，分別由水利署四河局、農委會水保局南投分局2機關轄管，因此定名為「雙水」論壇，2場次分別由前水利署長王瑞德、農委會水保局副局長王晉倫擔任主持人。

主持第一場次的王瑞德，曾於桃芝風災發生時擔任四河局局長，經諸多協商並徵收22公頃土地，成立「木屐竂生態園區」、協助木屐竂社區重建；水保局南投分局長陳榮俊則負責引言，台大實驗林管理處長蔡明哲、縣議員游顥、鹿谷鄉民代表葉瑞鐘擔任與談人，共同針對北勢溪流域防災議題進行討論。

第二場次由王晉倫主持、四河局局長李友平引言，並由南投縣建設處長李正偉、木屐竂生態文化協會理事長李振儀，以及竹山鎮民代表賴進益擔任該與談人，共同針對東埔蚋溪流域防災議題進行研討。

竹山、鹿谷地區選出的縣議員游顥說，期待能透過這次論壇建立「雙水流域治理機制」，讓四河局與南投分局永續結盟、合作，或設立專案組織（辦公室）模式，讓東埔蚋溪與北勢溪的流域安全問題能持續獲得關心；專案組織或許可以「颱風教育園區」為名，進行流域治理任務或亮點設計，也彰顯桃芝風災帶來的重要啟示和意義。



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