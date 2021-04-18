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竹山東華醫院4名生力軍平均37歲　為偏鄉醫療服下大補丸

▲竹山東華醫院新添4名熱血醫師，為偏鄉醫療注入能量，左起張勝閔、張國翊、蘇俊郎、陳允青。（圖／東華醫院提供）

▲竹山東華醫院新添4名熱血醫師，為偏鄉醫療注入能量，左起張勝閔、張國翊、蘇俊郎、陳允青。（圖／東華醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮位處處多山、幅員遼闊的偏鄉，加上南投人口老化程度高居全國前3，又欠缺大型醫院，向來難以吸引年輕優秀醫師投入；但竹山東華醫院近日報到的4位新醫師，包括院長張國翊、醫療副院長蘇俊郎，平均年齡僅約37歲，不畏最高2小時通勤的熱血，就像是為竹山基層醫療服下「大補丸」。

45歲的張國翊在3月到任，畢業於長庚大學醫學系，長期在宜花、嘉義等各大醫院急診室服務，到任前是台中烏日林新醫院急診醫學科主任；他說許多年輕醫師喜歡往都會區跑，不過自己卻剛好相反，且在急診第一線搶救生命，對偏鄉醫療資源欠缺的狀況更感受良深，期盼為竹山人帶來更好的醫療服務品質和體驗。

同樣是3月到任的蘇俊郎也才39歲，本身是復健專科醫師，更在去年取得公共衛生博士，曾任職於台中中山醫大附醫、彰化員生醫院；他有感偏鄉人口高度老化，目標推動醫療結合長照、社區據點、日照中心、居家醫療等，以及收治急性腦中風、創傷性腦傷、脊髓損傷患者住院復健，儘管每天往返通勤時間將近2小時，仍甘之如飴。

32歲的復健科主治醫師張勝閔是4人中年紀最輕的，歷任中山醫大附醫、台大醫院、台中榮總，專精超音波導引注射治療，也積極投入小兒發展遲緩復健治療；他表示，竹山地區早療資源相對不足，不忍家長常需跨縣市就醫，故在東華醫院催生出全新且設施完善的兒童治療室，更有語言治療師的加入，提供專業完整的早療服務。

神經內科主治醫師陳允青為33歲，就讀北醫大醫學系時就曾參與山地服務社、深入偏鄉進行醫療服務，經歷包括彰基、員林宏仁醫院；他表示，老年族群除3高等常見慢性病，其他如骨質疏鬆症、失智症、巴金森氏症、潛在中風高風險如心房顫動，皆為造成失能主因，也增加家庭照顧者的負擔，希望透過自己的專業，為竹山地區民眾盡份心力，提供完善醫療服務和預防保健。
 

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