最強威力彩15.6億！頭獎得主包60萬回饋...彩券行烤3大豬謝神

▲南投竹山大運發商行開出今年最高威力彩頭彩15.62億，老闆與台彩公司總經理蔡國基等人到紫南宮還願謝神。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／南投報導

今年威力彩最高單注15.62億之一開在南投竹山，中獎人捐出1000萬元做公益，並包60萬元紅包給開獎的大運發商行。台灣彩券公司總經理蔡國基17日特別到紫南宮，與大運發商行葉姓老闆還願謝神，現場更準備400份大樂透彩券紅包送給民眾，並準備3隻烤大豬與民眾分享喜氣。

今天一早，許多民眾就擠滿竹山紫南宮，為了就是求個好彩頭，希望財運亨通。日前台灣彩券開出今年最大頭獎2注其中之一的大運發商行，中獎人除了捐出1000萬元做公益，更包了60萬元大紅包給大運發商行。

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▲▼大運發商行開出今年最高威力彩頭彩15.62億，民眾紛紛來買樂透沾喜氣。（圖／記者李忠憲攝）

老闆除了發獎金給員工外，今天更包出400份，每份2注100元的大樂透紅包給在場民眾，並準備3隻烤大豬謝神還願。台彩總經理蔡國基、紫南宮主委莊秋安、大運發葉姓老闆等人都到場上香，並請來舞獅及鼓陣熱鬧演出，藉此感謝財神保佑。

▲▼台彩總經理蔡國基將大運發開出的威力彩頭彩簽注單放大送給大運發商行，並發送樂透紅包給民眾沾喜氣。（圖／記者李忠憲攝）

台彩總經理蔡國基表示，今年7月27日威力彩頭獎共2注中獎，每注可得15.62億元，一位開在台北市大安區，另一位就是開在竹山。他提到，大運發中獎的她是30多歲的新北市人，當時跟親友到南投旅遊，順便到紫南宮拜拜，在廟方七星級金筍迎客廁所等候時，看到對面有彩券行，得知威力彩大連槓，頭獎上看31億，就排隊用電腦選號買了威力彩2注，結果其中一注中頭獎。

蔡國基說，大運發商行今年7月開出威力彩最高單注頭獎15.62億，2016年連續3年也開出今彩539頭獎，今年9月更開出大樂透中秋加碼獎項，歡迎大家到紫南宮拜拜，不忘到彩券行買張彩券試手氣，更可做公益。

▲大運發商行也準備3隻烤大豬，準備與民眾分享。（圖／記者李忠憲攝）

大運發彩券行葉姓老闆也說，很開心自己的店可以變成接連開出大獎的福地，除感謝中獎人熱情回饋，也感謝神明眷顧，所以特別還願謝神，也準備400份大樂透紅包、3隻烤大豬跟民眾分享，希望大家沾沾喜氣。

來自新北市三峽的徐小姐說，因為知道這邊有開出頭獎大獎，特別來這邊紫南宮拜拜求個平安外，也來買彩券沾沾喜氣。