趙介佑遭爆逃兵　內政部：他2度因案停役「已交司法機關偵辦中」





▲趙介佑（圖／翻攝自趙介佑臉書）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉及販毒，黑歷史也連環爆，外傳是仍在服役的替代役男，對此，內政部嚴正駁斥，傳言並非事實。事實上，趙並非現役役男，其早已2度因案停役，並交由司法機關偵辦。



內政部表示，依規定，替代役的管理是由用人機關負責，不是役政署，趙介佑在澎湖監獄服役時，是由澎湖監獄管理；在北投區公所服役時，則是台北市政府管理。

內政部指出，趙介佑107年5月14日首次入營在澎湖監獄服役，7月由澎湖監獄移送法辦，並因案停役，直到108年9月才執行完畢。

對於趙介佑去年與內政部長徐國勇合照，內政部說明，徐國勇應民眾要求，由於身為公眾人物，基本上不會拒絕民眾合照要求，事實上，徐國勇也並不認識趙介佑，且當時趙介佑已服刑完畢，屬於等待回役（補服剩餘役期）中，故也並非逃兵身份。

▲趙介佑跟徐國勇合影，並將照片放在臉書上。（圖／民眾提供）

內政部提到，由於役政署清查發現趙介佑尚涉他案審理中，故直到今年2月才2度回役，因已婚、有小孩，以家庭因素調整至台北市北投區公所服役，之後台北市政府兵役局於4月移送法辦，並於4月20日起因案停役。

內政部強調，趙介佑因案停役後，即已無現役役男身分，請外界勿以訛傳訛，且趙介佑所涉偽造、詐欺等案件，均已由司法警察機關偵辦審理中。