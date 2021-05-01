「基於愛護黨與得來不易的民主」　何志偉轉低調：相關問題暫不回應

▲民進黨台北市黨部評召委趙映光之子趙介佑涉嫌入毒品案引發社會輿論譁然，趙映光日前於民進黨台北市黨部外召開記者會對外說明，並深深一鞠躬表達歉意。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，趙映光30日卻感謝民進黨立委何志偉的力挺，並強調「有生之年全力支持你們家族的任何選舉」，讓何志偉痛批是「抹黑潑髒水」。對此，何志偉1日發出聲明表示，基於愛護這個黨以及得來不易的民主，相關問題暫不回應。

趙映光上月30日受訪時呼籲，黨中央對趙介佑應處以最嚴厲之除名處分，並且感謝何志偉的力挺，強調「我有生之年會全力支持你們家族的任何選舉」，引來何志偉反批，趙映光是什麼用意大家都很清楚，「以黑治黑、現在再對我潑黑水，好險我是防水、防污的」。

不過，何志偉1日發出聲明表示，基於愛護這個黨以及得來不易的民主。疫情期間，他深知媒體資源寶貴，「昨日已說明清楚，清清白白，相關問題暫不回應」。

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者林敬旻攝）



何志偉日前受訪時批評，趙映光用黑水潑人非常不道德，「不僅對不起所有支持者，更對不起你自己」，他期待自己是個有修養的人，是個在公眾領域裡能夠有貢獻、論述的人，而不是讓這個黨處理這些事情的人。

何志偉強調，身為一個台灣人，我們的民主得來不易，都為這塊土地在做事，「如果他的感謝函含毒量這麼高，大家也都看得清楚」，至於網路要怎麼講，他認為台灣人的眼睛是雪白的，自己今天也不見得要為自己辯駁，「你的感謝到底在感謝什麼呢」。

面對外界要求請辭不斷的聲浪，趙映光在30日傍晚透過書面聲明，請辭評議委員會召集人之職務。據了解，趙映光僅請辭召委職務，但包括評委、黨籍等都仍保留。

民進黨台北市黨部指出，趙映光宣布即刻辭去民主進步黨台北市黨部評議委員會召集人之職務。造成社會觀感不佳、嚴重影響本黨的名譽和形象致上最深的歉意，深深鞠躬。

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