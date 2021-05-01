　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「基於愛護黨與得來不易的民主」　何志偉轉低調：相關問題暫不回應

▲▼民進黨台北市黨部評召委趙映光之子趙介佑涉嫌入毒品案引發社會輿論譁然，4/30趙映光於民進黨台北市黨部外召開記者會對外說明，並深深一鞠躬表達歉意。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市黨部評召委趙映光之子趙介佑涉嫌入毒品案引發社會輿論譁然，趙映光日前於民進黨台北市黨部外召開記者會對外說明，並深深一鞠躬表達歉意。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑疑涉販毒，趙映光30日卻感謝民進黨立委何志偉的力挺，並強調「有生之年全力支持你們家族的任何選舉」，讓何志偉痛批是「抹黑潑髒水」。對此，何志偉1日發出聲明表示，基於愛護這個黨以及得來不易的民主，相關問題暫不回應。

趙映光上月30日受訪時呼籲，黨中央對趙介佑應處以最嚴厲之除名處分，並且感謝何志偉的力挺，強調「我有生之年會全力支持你們家族的任何選舉」，引來何志偉反批，趙映光是什麼用意大家都很清楚，「以黑治黑、現在再對我潑黑水，好險我是防水、防污的」。

不過，何志偉1日發出聲明表示，基於愛護這個黨以及得來不易的民主。疫情期間，他深知媒體資源寶貴，「昨日已說明清楚，清清白白，相關問題暫不回應」。

▲立委何志偉召開「台版ｎ號房事件！受害人高達上千人」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委何志偉。（圖／記者林敬旻攝）

何志偉日前受訪時批評，趙映光用黑水潑人非常不道德，「不僅對不起所有支持者，更對不起你自己」，他期待自己是個有修養的人，是個在公眾領域裡能夠有貢獻、論述的人，而不是讓這個黨處理這些事情的人。

何志偉強調，身為一個台灣人，我們的民主得來不易，都為這塊土地在做事，「如果他的感謝函含毒量這麼高，大家也都看得清楚」，至於網路要怎麼講，他認為台灣人的眼睛是雪白的，自己今天也不見得要為自己辯駁，「你的感謝到底在感謝什麼呢」。

面對外界要求請辭不斷的聲浪，趙映光在30日傍晚透過書面聲明，請辭評議委員會召集人之職務。據了解，趙映光僅請辭召委職務，但包括評委、黨籍等都仍保留。

民進黨台北市黨部指出，趙映光宣布即刻辭去民主進步黨台北市黨部評議委員會召集人之職務。造成社會觀感不佳、嚴重影響本黨的名譽和形象致上最深的歉意，深深鞠躬。

其他人也看了這些新聞...

► 硬起來？吳怡農：只要我在，台北市黨部就不會受黑道影響
► 被指黑道？　趙映光怒駁：不當影射！入黨黨員要嚴審
► 黨中央要求火速開鍘　吳怡農照程序「3天後」開除趙介佑

振興一下我們的美麗

ET快訊
蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市　活動細節曝光
剛車聚完…重機車主台3摔車「磨地50公尺」亡　百萬杜卡迪毀了
父母打完疫苗「直奔夏威夷」出遊　才剛抵達…兒現症狀確診亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「基於愛護黨與得來不易的民主」　何志偉轉低調：相關問題暫不回應

陳明文駁斥無涉及館長槍擊案　未曾協助竹聯幫豢養槍手

政院爭取支持三接外推方案　蘇貞昌3日邀民進黨立委說明

華航機師案持續擴大　葉毓蘭歸咎「某立委」政治力介入防疫

時力主張勞保年金「要保底」　最低工資調高至3萬元以上

民進黨修法為國務機要費除罪　陳以信怒批蔡英文：眼裡還有法律嗎？

台新大樓起火濃煙狂竄　幸未波及托嬰中心、月子中心

陳明文協助槍手辦理特見惹議　陳椒華：法務部應速法制化

趙介佑染毒引發政治風暴　陳椒華：時力若有不法一定嚴懲

諾富特員工吹哨爆料：檢疫客一退房一般客就入住　客房混用爆傳播鏈

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

超狂助理潛伏實況主家中4小時！開火煮泡麵、浴室洗頭都沒被發現

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

消失6年男友突出現：妳這一輩子注定是我的　一回來就求婚...陳意涵「為什麼我要等你！」

「基於愛護黨與得來不易的民主」　何志偉轉低調：相關問題暫不回應

陳明文駁斥無涉及館長槍擊案　未曾協助竹聯幫豢養槍手

政院爭取支持三接外推方案　蘇貞昌3日邀民進黨立委說明

華航機師案持續擴大　葉毓蘭歸咎「某立委」政治力介入防疫

時力主張勞保年金「要保底」　最低工資調高至3萬元以上

民進黨修法為國務機要費除罪　陳以信怒批蔡英文：眼裡還有法律嗎？

台新大樓起火濃煙狂竄　幸未波及托嬰中心、月子中心

陳明文協助槍手辦理特見惹議　陳椒華：法務部應速法制化

趙介佑染毒引發政治風暴　陳椒華：時力若有不法一定嚴懲

諾富特員工吹哨爆料：檢疫客一退房一般客就入住　客房混用爆傳播鏈

雷達出現漁船鵝鑾鼻海域滯留　機警管制官派遣展開12hrs海上救援

吸K菸駕車撞死女騎士...「切香腸法」神詭辯　卻少一張證件完敗

影／申皓瑋化身蛛蛛人　跳上全壘打牆五星級美技接殺

神壇起火！女住戶嚇壞躲廁所　消防員「拚命衝進火場」驚險救援

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市　活動細節曝光

泰迪優質先發飆10K、蘇智傑滿貫　統一5比3送富邦3連敗

華為小公主跟男神一起加盟「人氣陸綜」！　網狂酸：不想看資本的女兒

掰了球星未婚夫　翹臀珍爆「3度家中約會」舊愛班艾佛列克！

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

私娼寮驚見《戲說》女星怒罵白嫖客！拍戲太逼真路人圍觀

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

趙介佑逃兵　北投區公所：已移送法辦

民進黨二代吸毒...父宣布請辭　黃國昌酸爆

劉寶傑飆罵吳怡農：沒那個氣魄「搞什麼政治」

趙介佑還是逃兵！　2度逃逸竟然躲了3年

快訊／江宜樺：會注意自己的健康狀況

從丁怡銘到趙介佑　民進黨青年崩壞

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

諾富特員工吹哨爆料：一般客房偷藏檢疫機組員

司法不如黨規？蔡峻維酸民進黨雙標

獨／諾富特染疫主管三重就醫隱瞞職業、旅遊史　診所醫師不排除提告

蔣萬安獲外媒高度評價：能成為下一任台北市長

台灣被列地球最危險的地方　蔡英文說話了

苗博雅：基層走一圈就知「警政風紀敗壞」

快訊／趙介佑選舉傳單曝光！民進黨高層強力背書

更多熱門

相關新聞

民進黨為幫扁貪汙除罪　陳以信怒批蔡英文

民進黨為幫扁貪汙除罪　陳以信怒批蔡英文

立法院財政委員會日前排審國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正草案，民進黨籍召委郭國文喊出「全案送出委員會」，遭質疑議事程序不完備，藍綠因此爆發衝突，國民黨籍召委曾銘宗表示，該案審議倉促、不符合程序正義，暫時不確認議事錄。對此，國民黨立委陳以信痛批，民進黨為幫前總統陳水扁貪污除罪，一再堅稱「國務機要費」與「特別費」性質相同，質問總統蔡英文與民進黨，「你們眼裡到底還有沒有法律呢？」

趙介佑染毒引風暴　陳椒華：不法一定嚴懲

趙介佑染毒引風暴　陳椒華：不法一定嚴懲

荒唐！趙介佑還曾恐嚇獄方「砍死你」

荒唐！趙介佑還曾恐嚇獄方「砍死你」

趙映光請辭評召　蘇貞昌：清廉勤政價值不容破壞

趙映光請辭評召　蘇貞昌：清廉勤政價值不容破壞

趙介佑逃兵　北投區公所：已移送法辦

趙介佑逃兵　北投區公所：已移送法辦

關鍵字：

趙映光趙介佑何志偉民進黨

讀者迴響

熱門新聞

案1128按摩一小時！3月才查獲「小姐做半套」

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

股票1天賺10萬！他囂張曬照卻糗翻

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

結婚一年沒懷孕　老公「竟然是女人」

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

小屁弟頭頂地練功！汪眼神死撇頭

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面