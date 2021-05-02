諾富特確診者足跡跨雙北　侯友宜：新北全力扛起補漏洞的責任

▲2名本土案例足跡遍佈雙北，侯友宜緊急召開應變會議。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

華航群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心2日宣布，新增4名本土案例，其中案1134和案1136相關足跡遍及雙北。新北市長侯友宜下午緊急召開應變會議，會中強調，不管這次防疫漏洞是怎樣造成，「新北市一定全力扛起補漏洞的責任，把防疫做到位。」

侯友宜下午4時30分緊急召開應變會議，他致詞時表示，從華航機師到諾富特飯店員工染疫，交叉比對後大家才開始重視防疫旅館員工的染疫情形，雖然時間有點慢，但防疫過程必須要緊盯，更重要的是第一時間掌握疫調情形，包括足跡、接觸相關人等，並虛心檢討、補足漏洞，全力防護。

侯友宜表示，今天再新增4人確診，足跡橫跨雙北、桃園，甚至有的已經到中南部，「我們要全面戒備，尤其新北市絕對要在第一時間有效處理，並補好防疫的漏洞。」

侯友宜也提到，今天指揮中心公布很多確診者足跡，但還有很多足跡中央都沒有公佈，他強調，中央、地方齊心防疫，不管防疫漏洞是怎樣造成，新北市一定全力扛起補漏洞的責任，從以前到現在都是用這樣的態度，把防疫做到位。

侯友宜表示，華航機師到旅館員工染疫，已經從一個點進入家庭群聚感染，慢慢疑似走到社區感染，防疫不能稍有疏忽等待，因此4月28日他要求刻啟動對轄內防疫旅館的體檢，確保落實防疫SOP，目前全市11家防疫旅館都已經清查完畢，更有加強機制，設置「前進櫃檯」並將空間場域劃分為「紅、黃、綠區」，確保動線獨立，他更強調要突襲檢查，不能有漏洞。