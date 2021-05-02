　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診者足跡「遍布雙北」！一張圖曝光　秒看懂要不要自主管理

案1134去過「北市光復北路7-11」！小七證實：門市暫停營業消毒中。（圖／截自Google Maps）

▲案1134去過「北市光復北路7-11」。（圖／截自Google Maps）

記者柯振中／綜合報導

指揮中心2日公布新增4例本土案例，其中的案1,134為30多歲男性，是確診諾富特飯店員工的家人。指揮中心案1,134的公共場所活動史，一張圖顯示足跡在北市活動，民眾也可以藉此確認，是否需要自主健康管理。

指揮中心在會議上說明，2日新增4例本土案例，其中的案1,134為本國籍30多歲男性，是確診的諾富特員工的同住家人，4月29日出現肌肉酸痛、咳嗽等症狀，4月30日接受採檢，2日確診新冠肺炎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據指揮中心公布的足跡，案1,134曾在4月27日搭乘254公車，接著前往7-11京復門市領錢，再到光復北路的巴雷巴雷印度餐廳用餐，最後搭乘672公車，4月28日則是搭乘262公車在住家與公司之間往返。

▼案1134、1136足跡，目前仍在調查。點圖可放大。（圖／指揮中心提供）

案1134.1136足跡。（圖／指揮中心提供）

此外，指揮中心公布的案例當中，案1,136也頻繁搭乘大眾運輸，4月26日至4月28日之間，皆搭乘捷運往返住家及公司，去程從中和新蘆線的頂溪站上車，在松山新店線、中和新蘆線交界的古亭站轉車，最後在西門下車，又搭乘公車前往先嗇宮，地點橫跨雙北，回程則還在調查當中。

指揮中心提醒，若民眾曾出入相關場所，應進行自我健康監測，若12日以前出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅覺異常等，務必戴著口罩前往指定採檢院所就醫，且不得搭乘大眾運輸，就醫時也要主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露史，以及周遭是否有人出現相同症狀。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
赴日拍A片遭母親痛譙「後悔生妳」　吳夢夢發聲力挺
確診者足跡「遍布雙北」　一張圖看懂要不要自主管理
陸男「淘寶買橡皮艇」11hrs渡海台中　3種結局曝光
因狼人殺表現退出《娛百》？　陳零九回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

赴日拍A片遭母親痛譙「後悔生妳」　吳夢夢力挺：別為別人活　

確診者足跡「遍布雙北」！一張圖曝光　秒看懂要不要自主管理

Line「地雷功能」被狂用　網揭爆氣原因：會想揍人

桃園「二度淪陷」已有社區感染？前台大醫駁斥：過去早就有數次

確診者曾至北港快炒店用餐　客人看新聞嚇壞...不收退費快閃

3百萬「高壓氧機」擺診所　高雄肝膽腸胃名醫展霸氣佛心

下周有2波移動性鋒面快閃　「首波周三變天」降雨主攻3熱區

肝膽腸胃名醫鄭錦翔退而不休！創辦雄大診所：天天有名醫駐診

看YouTube跳出「女星露點片」！他驚喊尺度好大　網見1關鍵：正常

案1134去過「北市光復北路7-11」！小七證實：門市暫停營業消毒中

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

改造中性女生！穿長裙＋畫全妝　跟男生約會超鬧行為讓他想回家

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

吳慷仁在看！邵雨薇甜牽林柏宏喊「老公」　當嘉賓自肥還打廣告...她：很賤欸～

再開戰！何孟遠爆元元.陳敬宣「拿xx換xx」　雙面行為還笑荳荳窮酸..她秒回嗆：法院見

赴日拍A片遭母親痛譙「後悔生妳」　吳夢夢力挺：別為別人活　

確診者足跡「遍布雙北」！一張圖曝光　秒看懂要不要自主管理

Line「地雷功能」被狂用　網揭爆氣原因：會想揍人

桃園「二度淪陷」已有社區感染？前台大醫駁斥：過去早就有數次

確診者曾至北港快炒店用餐　客人看新聞嚇壞...不收退費快閃

3百萬「高壓氧機」擺診所　高雄肝膽腸胃名醫展霸氣佛心

下周有2波移動性鋒面快閃　「首波周三變天」降雨主攻3熱區

肝膽腸胃名醫鄭錦翔退而不休！創辦雄大診所：天天有名醫駐診

看YouTube跳出「女星露點片」！他驚喊尺度好大　網見1關鍵：正常

案1134去過「北市光復北路7-11」！小七證實：門市暫停營業消毒中

感情更勝親姊妹！3大「閨蜜星座組合」，你們上榜沒？

四月電影點閱排行「無腦喜劇片」稱霸　網：越爛排名越前面？

曾和周星馳傳緋聞…46歲「性感女神」近況曝光！　辣秀蠻腰腹肌

MotoGP／杜卡迪「包下冠亞軍」成最大贏家！西班牙站最速報

侯友宜下令：新北母親節活動室內「實聯制」　室外千人以上通報衛生局

赴日拍A片遭母親痛譙「後悔生妳」　吳夢夢力挺：別為別人活　

逼男友「買2萬化妝品」！女友撕爛衣服狂吼：借錢也要買給我

古天樂三億新片爆找「黑人當替身」　現場照瘋傳…監製親自回應！

台南六甲「三生共榮」宜居小鎮　黃偉哲：盼如盛產火鶴花火紅熱情溫暖市民

胖子有救！醫認證「饑點按6下」躺著瘦：抑制食慾不餓了

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

看到幼兒園老師刺青！家長想公審遭砲翻

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市

諾富特女房務主管「先生、兒子、女兒」都中鏢

76行者吃燒烤　民眾、店家爭付5634元餐費

確診女足跡曝光　遊樂區狂玩2天

快訊／再增4例本土！機師、諾富特家人染疫

案1136永和吃飯1小時！直擊店家「現況曝光」

新店某科大92名師生「曾參訪諾富特」停課2週

更多熱門

相關新聞

桃園「二度淪陷」已有社區感染？前台大醫駁斥

桃園「二度淪陷」已有社區感染？前台大醫駁斥

中央疫情指揮中心今公布4例本土案例，目前華航機師及諾富特飯店群聚感染案件，已累計10名機師、10名家庭群聚與4名諾富特飯店員工確診，民眾質疑台灣是否早已爆發社區感染，前台大醫師林氏璧指出，「病毒風險進入社區的狀況早就發生過了。」重點是有沒有好好阻斷傳播鏈。

確診者曾至北港快炒店用餐　客人不收退費快閃

確診者曾至北港快炒店用餐　客人不收退費快閃

快訊／陳時中下週啟動防疫旅館總體檢　侯友宜：防疫沒有在等時間的

快訊／陳時中下週啟動防疫旅館總體檢　侯友宜：防疫沒有在等時間的

佛奇建議印度效仿中國「3招阻疫情」

佛奇建議印度效仿中國「3招阻疫情」

案1136永和吃飯1小時！直擊店家「現況曝光」

案1136永和吃飯1小時！直擊店家「現況曝光」

關鍵字：

確診新冠肺炎諾富特

讀者迴響

熱門新聞

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

剛交屋！鄰居「客變大門向外開」擋住3/4出口

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

2機師已重症　諾富特飯店3大破口

少了一個0！三星S21手機3000元有找　全國電子疑標錯價

泱泱IG帳號無預警被刪！

新冠本土+4「個案足跡」曝光！

女學霸「被輾2次身亡」　乘客還原真相！

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

60歲爸抽屜藏壯陽藥！女兒驚抓包「夜夜極樂幫傭」

松山分局之亂關鍵96秒曝！　所長站電腦前「格式化影片」

嚇死！看韓劇要關15年　北韓1萬學生火速自首

網紅巨乳透視裝　孩子路過看傻眼

更多

最夯影音

更多
祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！

祖孫吵架...阿嬤悲喊：原諒你快出來　桃園死亡車禍18歲失蹤男找到了！
帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

帥一下也不行！洗車「衰遇三寶」　倒退嚕連撞2次...網笑：萬中選一

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

76行者燒烤店聚餐「隔壁桌認出」 民眾、店家搶幫買單！5634元付光

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

桃園平鎮18歲騎士「雙載闖紅燈」　慘遭小黃撞飛墜水圳...1死1失蹤

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面