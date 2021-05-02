確診者足跡「遍布雙北」！一張圖曝光　秒看懂要不要自主管理

▲案1134去過「北市光復北路7-11」。（圖／截自Google Maps）



記者柯振中／綜合報導

指揮中心2日公布新增4例本土案例，其中的案1,134為30多歲男性，是確診諾富特飯店員工的家人。指揮中心案1,134的公共場所活動史，一張圖顯示足跡在北市活動，民眾也可以藉此確認，是否需要自主健康管理。

指揮中心在會議上說明，2日新增4例本土案例，其中的案1,134為本國籍30多歲男性，是確診的諾富特員工的同住家人，4月29日出現肌肉酸痛、咳嗽等症狀，4月30日接受採檢，2日確診新冠肺炎。

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依據指揮中心公布的足跡，案1,134曾在4月27日搭乘254公車，接著前往7-11京復門市領錢，再到光復北路的巴雷巴雷印度餐廳用餐，最後搭乘672公車，4月28日則是搭乘262公車在住家與公司之間往返。

▼案1134、1136足跡，目前仍在調查。點圖可放大。（圖／指揮中心提供）



此外，指揮中心公布的案例當中，案1,136也頻繁搭乘大眾運輸，4月26日至4月28日之間，皆搭乘捷運往返住家及公司，去程從中和新蘆線的頂溪站上車，在松山新店線、中和新蘆線交界的古亭站轉車，最後在西門下車，又搭乘公車前往先嗇宮，地點橫跨雙北，回程則還在調查當中。

指揮中心提醒，若民眾曾出入相關場所，應進行自我健康監測，若12日以前出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅覺異常等，務必戴著口罩前往指定採檢院所就醫，且不得搭乘大眾運輸，就醫時也要主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露史，以及周遭是否有人出現相同症狀。

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