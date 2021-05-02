柯文哲主張「不蓋核四」：台灣若出現核災　「大概就滅國了！」

▲民眾黨主席柯文哲出席民眾黨「未來能源轉型」研討會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對核四議題，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲2日表示，自己主張不要蓋，因為「覺得太困難」，除了核廢料不知道怎麼處理外，核災事故疏散計畫也很難寫出來，「一旦台灣出現核災的話，我們大概就是滅國了。」

柯文哲2日出席民眾黨「未來能源轉型」研討會，他於致詞時坦言，這個未來能源轉型檢討會，就是為了因應8月公投，所以舉辦，而台灣能源政策也需要做個總整理，「我對於這種訴諸政黨競爭與意識型態的公投，要來解決這種複雜、專業的問題，認為是不可以的。」不過仍會有人問民眾黨對公投的態度，所以就利用此機會做說明。

柯文哲提及，核四絕對不是「蓋」、「不蓋」的問題，坦白講如果不蓋，那過去2850億的投資大概就報銷，且不蓋還有善後的錢，善後的錢可能還要加1000億元，這個台電得講清楚；自己曾親自去核一、核二看過，核廢料就放在那裡，若蘭嶼不想堆核廢料的話，「那到底要堆在哪？」這是一個很現實的問題，並非喊口號題目，才導致他在北市議會時不太高興。

「我個人是主張不要蓋！因為我覺得太困難了！」柯文哲強調，核廢料要怎麼處理，這個沒有人能講出來，且過去他擔任台大醫師時，可以說是台灣重症醫學最高顧問，「核災事故的疏散，我們真的寫不出來！」不管是核一、核二或核四，都要畫30公里半徑疏散圈，得疏散幾十萬人，「我們都寫不出疏散計畫，這是很現實的問題。」

柯文哲說，很多人認為，日本311事件後，讓核電廠安全度提高，這點他相信，可是除了核廢料不能處理之外，「一旦台灣出現核災的話，我們大概就是滅國了！這個危險大家要不要承擔，這要拿出來討論。」

柯文哲表示，看到國民黨、民進黨在對核四的立場，以及對日本排放核廢水的態度，「我常常覺得精神錯亂。」同一個黨訴諸意識形態，鼓勵民粹，終究要誠實面對問題。

此外，關於藻礁議題，柯文哲指出，如果核一、核二、核三不延役，而核四不蓋的話，天然氣發電量要佔50％，那藻礁（觀塘三接開發案）就成為不得不的選擇，「但要問民進黨政府，為何要把台灣人民逼到走投無路？」而這又是誰准許的意識形態政治決定？

最後，柯文哲提及，他們是用理性、務實、科學態度看待問題，作為一個小黨，「我們既不是小藍，也不是小綠，更不會是側翼。」而目前台灣擁核的未必是國民黨，反核的也未必是民進黨，這是藍、綠兩黨綁架台灣人民。

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