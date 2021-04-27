觀光業第二季補貼恐沒望！交通部籲業者「自立自強」推好遊程吸客

▲疫情下觀光業生計大受打擊。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光旅遊業生計大受影響，據統計，最近一年的入境旅客僅17.5萬人次，倒退回到民國55年的水準。交通部持續補貼觀光業營運薪資等費用至今年第一季，針對第二季是否繼續補貼，交通部長王國材語帶保留表示「有在討論」，並強調旅行業需自立自強與發揮創意，推出好的遊程吸客。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，最近一年的入境旅客為17萬5149人次，平均每月14595人，每日479人，僅為108年的1.48％。觀光發展倒退55年，回到民國55年的水準，當年觀光客18萬2948人次。

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▲帛琉泡泡市場反應不佳。（圖／記者林敬旻攝）

交通部為協助業者度過難關，自去年開始補貼業者營運薪資等費用，不過目前僅補貼至今年3月，不少業者都在盼望第二季可持續補貼，王國材表示，對此正在思考相關方案，配合下一階段的振興補貼，並強調旅行社應自立自強，發揮創意推出好的遊程，提升旅遊品質。

雖然台灣、帛琉建立旅遊泡泡，然而因團費過高，導致市場反應不佳，王國材表示，差價在於PCR檢測每次5000元、來回都要進行，希望透過補助讓團費回到疫情前的價格，而下一階段旅遊泡泡的新加坡、越南等也都在協商中。