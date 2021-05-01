民進黨修法為國務機要費除罪　陳以信怒批蔡英文：眼裡還有法律嗎？

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院財政委員會日前排審國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正草案，民進黨籍召委郭國文喊出「全案送出委員會」，遭質疑議事程序不完備，藍綠因此爆發衝突，國民黨籍召委曾銘宗表示，該案審議倉促、不符合程序正義，暫時不確認議事錄。對此，國民黨立委陳以信痛批，民進黨為幫前總統陳水扁貪污除罪，一再堅稱「國務機要費」與「特別費」性質相同，質問總統蔡英文與民進黨，「你們眼裡到底還有沒有法律呢？」

陳以信表示，「國務機要費」與「特別費」根本完全不同，依據「中央政府各機關用途別科目分類及執行準表」，機要費的定義是：「凡各機關因應執行業務需要，並核定有案之機要費屬之。」而特別費的定義是：「凡各機關、學校之首長、副首長等人員因公務所需，並經核定有案之特別費屬之。 」

陳以信強調，為機要費是給「各機關」的費用，而特別費是給「各人員」的費用。機關的費用和人員的費用，兩者怎麼可能相同呢？他說明，國務機要費是機關費用，預算每年最低也有三千多萬，最高可多達五、六千萬。但首長特別費是人員費用，預算最低每年只有五千塊，最高也才卅幾萬！兩者相差上百倍到上千倍。

陳以信批評，民進黨為幫陳水扁的貪污除罪，不只睜眼說瞎話，硬把機關費用說成人員費用，還敢把數千萬政府預算的財務責任完全免除？「請問蔡英文與民進黨，你們眼裡到底還有沒有法律呢？」