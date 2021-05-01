基進黨不「激」進！　「彩繪母親」特溫馨

▲藍士博(右)發起「彩繪母親」活動特溫馨。（圖／藍士博提供）

記者楊淑媛／桃園報導

原來，基進黨不「激」進啊！五月是母親的節日，台灣基進桃園黨部發起「彩繪溫馨．祝福母親」活動，黨部執行長藍士博1日和黨工同仁於桃園區大小公園發送別具特色的母親節主題著色紙，讓大小朋友合力彩繪給母親的祝福與感謝，同時也引發市民朋友對基進黨有更多關注。

▲▼藍士博發送「彩繪母親」著色紙。（圖／藍士博提供）

據悉，曾服務桃園市政府青年局的藍士博，辭去該局工作後，將代表台灣基進黨投入2022桃園區市議員選舉，連月來，勤走基層，引發市民朋友對基進黨的關注。藍士博表示：台灣基進給社會的印象是一個立場堅定的政黨，其實也有她溫柔、溫馨的那一面。桃園黨部這次趁著母親節，號召大家一起透過彩繪，向每一位媽媽、或者承擔家庭照護者的人表示感謝。

台灣基進母親節主題著色紙與插畫家「小星眼」（臉書搜尋：小星眼）合作，結合三隻貓咪、愛心、康乃馨與卡片等可愛圖樣，並保留謄寫的空間，讓孩子們寫上感謝的話，創造一張專屬自己與「媽媽」的彩繪圖卡。

藍士博指出，桃園是一座正在成長的青年城市，年輕爸媽與孩子是桃園的未來，台灣基進率先推出母親節主題著色紙，就是秉持「文教專業，親子優先」的理念，培養孩子們的創造力，也希望能促進親子間的默契與和諧。著色紙一推出就大受歡迎，未來更將結合風禾公園、冒險公園、大有梯田公園等主題公園，推出相關系列的主題著色紙，讓孩子們彩繪出桃園的美好與願景。

台灣基進母親節主題著色紙將於5月2日（週日）下午3時至5時，於風禾公園、冒險公園、大有梯田公園、玉山公園、同安親子公園、延平公園、陽明運動公園、溫州公園等處發放。目前也已分送至慢食堂、The Good One Coffee Roaster、博愛生活文創、只是光影、大人的咖啡店、三十四總本家等友善店家，歡迎市民朋友前往索取。

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