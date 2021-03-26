台灣基進指公投暗藏致命危機　揭露國民黨「滅台三部曲」

▲台灣基進召開「公投暗藏致命危機，揭露國民黨滅台三部曲」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案第一階連署門檻達標，目前已進入第二階段，連署書需蒐集2.9萬份。對此，台灣基進黨主席陳奕齊26日表示，如果疏忽國民黨介入8月底的公投案、陳柏惟罷免案造成的政治危機，將導致台灣走向「滅台三部曲」，並且宣告台灣基進將成立「挺Q護台小組」。

台灣基進26日上午於黨政辦公室召開「公投暗藏致命危機，揭露國民黨滅台三部曲」記者會，與會者包括陳奕齊、台灣基進立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁、台灣獨立建國聯盟秘書長何浩明等人。

陳奕齊指出，國民黨的「滅台三部曲」包括操作美豬議題，意在封鎖台灣走向國際，疏離台灣盟邦；操作能源議題，意在破壞能源轉型進程，動搖國際訂單、偷渡重啟核四；操作報復性罷免，意在以民主摧毀民主，拔掉抗中第一品牌陳柏惟。

▲台灣基進黨主席陳奕齊（中）、陳柏惟團隊執行長李雨蓁（右）、台灣獨立建國聯盟秘書長何浩明（左）。（圖／記者林銘翰攝）

陳奕齊說明，挾著公投案與罷免案而來的「滅台三部曲」，是台灣致命的政治危機，現今國際潮流就是「綠能轉型」，國際大廠相繼要求供應鏈揭露排碳、使用再生能源，台灣作為國際代工經濟體，仰賴歐美日盟邦的友好關係與訂單，必須敏銳跟上國際趨勢以維持優勢。

陳奕齊認為，如果讓「滅台三部曲」成真，台灣在經濟上將完全與國際脫節，政治上也被迫與中國靠攏，雙重打擊下只能成為中國的政經附庸，淪為「紅色供應鏈」的一員。

陳奕齊說，公投的原始運用，是在面對中國侵略時，台灣向國際宣示台灣不是中國內政問題的最終武器，帶有高度外交效果，但是自從2018年開始，公投案成為國民黨操作政治風向的工具，更讓中國代理人趁虛而入。

陳奕齊強調，台灣基進作為負責任的政黨，有義務提醒台灣人民公投案蘊含的政治風險，後續也將透過新成立的「挺Q護台小組」，在各地方進行政治宣傳，對民眾說明這次的危機。

李雨蓁表示，若陳柏惟罷免案第二階段通過，在時程上極有可能會跟公投一起舉行，如果公投已成為國民黨的政治工具，那拔掉國會堅定的台灣牌也一定是國民黨的目標之一，過去陳柏惟一人當選、全黨服務，如今陳柏惟遭受報復性罷免，「全黨力挺也只是剛好而已，守下陳柏惟就是守下台灣」。

何浩明指出，美豬進口原本可以預期對美關係的進一步升溫，國民黨抵制；興建第三天然氣接收站，兼顧能源轉型與發電需求，國民黨介入意圖讓核四死灰復燃；發起缺乏正當性的罷免案，把民主政治當作政治霸凌的工具，證明這個政黨輸不起。

何浩明強調，台灣擁有今日的自由民主及安全，是靠著許多前輩負重前行，以血汗對抗中國國民黨，如今國民黨突然高度支持某些政治議程，呼籲台灣人民在審視這些議題時拿出智慧，做真正出有利台灣的選擇。

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