民眾黨邀戰探討二二八、公投立場　台灣基進：欣然接受

▲台灣民眾黨向台灣基進下戰帖，邀請就「二二八事件暨公投議題」討論。（圖／民眾黨提供）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進成員曾抗議台北市長柯文哲騎單車挑戰一日北高行程是消費二二八事件，台灣民眾黨28日寄發邀請函給台灣基進，盼兩黨擇日洽談二二八的紀念方式與四大公投，遭外界解讀是下戰帖。對此，台灣基進則表示，欣然接受，絕對沒有問題。

台灣民眾黨28日表示，秘書長謝立功今日正式寄發討論會邀請函給台灣基進高雄黨部，敬邀台灣基進派員出面與本黨洽談，逕由本黨高雄市黨部與貴黨高雄黨部直接聯繫，一同履行當日約定。

對此，台灣基進表示，「欣然接受，絕對沒有問題」，也呼籲民眾黨不要因為部屬的怯戰，讓原本應該是嚴肅的公共討論，變成向柯文哲交差了事的「作業遲交」。

台灣基進說，「政治不難，找回良心而已」，本黨成員雖然相當年輕，但對於台灣的歷史與文化十分重視，黨內對於包括二二八在內的台灣重大事件，均透過內部討論、拜訪親歷者及其家屬等方式，深化認識，並理解這些事件對於當代台灣人的重要意義，也因此對於柯文哲及民眾黨關於二二八等事件的態度，十分無法苟同。

台灣基進強調，歷史可以原諒，但絕對不可以遺忘，更不可以在責任歸屬尚未處理完畢之前，便輕言放下，沒有歷史責任的「和解」，由政客的口中隨意說出，是對死難者及其家屬的再次傷害與羞辱。

台灣基進指出，民眾黨事隔二個多月，還要柯文哲三催四請，才姍姍來遲，顯見該黨上下無人重視二二八，更無人有意願為黨的立場辯護。這些日子以來，民眾黨反而是多次用選擇性解釋的方式，用居高臨下的天龍觀點，恣意評斷高雄市政，無視台北市政的荒腔走板。

台灣基進表示，凡此種種舉動，都證明民眾黨欠缺對台灣過去的深刻理解、心中想的只有聲量、嘴巴說出來的只有濃厚的天龍驕傲，直到近期支持度嚴重下跌，才急忙尋找能夠博取社會注意的題材。

台灣基進也說，相較於民眾黨的怯戰與不情不願，台灣基進就是一句話「你要戰，便作戰」，無論是二二八或公投議題，台灣基進都會以最萬全的準備，讓社會大眾再一次清楚看見民眾黨的本質。