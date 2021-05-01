　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

太魯閣罹難司機「棄高科技改選台鐵」原因曝！家屬公開信喊心碎

▲▼台鐵產業工會舉辦追思會。（圖／產工提供）

▲台鐵產業工會舉辦追思會，哀悼太魯閣出軌事故中的罹難者。（圖／產工提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌意外，兩名司機員均不幸罹難。台鐵產業工會今日舉辦追思會，公布司機員袁淳修家屬、助理司機員江沛峰家屬的公開信。袁淳修家屬指出，袁淳修因為「不想拿命換錢」而放棄高科技公司的工作，進而從事他認為很安全的職業，卻因此賠上性命，令人心碎。

袁淳修家屬公開信全文
感謝自事件發生以來，各界對淳修及我們的協助與關懷，謝謝在淳修生命的最後及我們最脆弱的時刻，在漫天黑夜中為我們點一盞燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

每每台鐵發生交通事故，淳修總是怕家人擔心，第一個告知我們不是我開的火車，但這樣的事件一而再再而三的發生，最讓我們不想面對的還是發生了，這一次，我們卻是從新聞快訓得知花東出事了，當我們焦急的撥打弟弟電話，電話那頭卻沒有任何回應⋯⋯頓時擔心、害怕湧上心頭。

淳修以前總是說：我沒有選擇高科技公司的原因是「我不想拿命換錢」，但現在聽來卻是多麼讓人心碎的一句話，他認為很安全的職業卻讓他賠了性命⋯⋯

幾年前的普悠瑪事故記憶猶新，很多人認為當時的司機是一個替罪羔羊，把罪責推給一個弱勢司機員，當太魯閣事件發生時，我們最擔心的是弟弟會不會是普悠瑪司機的翻版，幸好這一次所有的證據都顯示，弟弟沒有錯過任何一個SOP流程，盡了他該盡的責任，但我們不禁在想，如果今天弟弟少了一個步驟，我們又該如何承受來自各界的指責，光是當時檢調尚未查出，看到網友發文說為什麼司機要煞車，應該直接撞下去才能減少傷亡，這句話就足以讓家屬心碎，我們不是不相信弟弟，而是任何一根稻草都能摧毀家屬凋零的心。

我們聽聞未來增設的邊坡防護系統僅通知司機，若是真的僅通知司機，那司機所承受的壓力和承擔的責任是否過重，台鐵是一個大家庭是不是應該互相分擔責任和壓力呢？身為司機員家屬，我們仍心繫每一個司機員，每一個淳修重要的夥伴。

我們一向認為應該是最安全的火車，卻也奪走了弟弟寶貴的生命，讓一個原本期待三代同堂能享天倫之樂的家庭，夢碎…
希望政府及台鐵能痛定思痛，全面改革不再是口號，而是當務之急該確實面對的。

我們祈求淳修和太魯閣事故罹難的48人是台鐵最後的犧牲者，不要再有人承受得不到家人回應、等不到家人回家的絕望….

▲▼台鐵產業工會舉辦追思會。（圖／產工提供）

▲▼台鐵產業工會舉辦追思會，兩名罹難司機員家屬公開信曝光。（圖／產工提供）

▲▼台鐵產業工會舉辦追思會。（圖／產工提供）

助理司機員江沛峰家屬公開信
在你人生最燦爛的時刻，溫暖.懂事.貼心.乘順.認真的寶貝，沒有一聲道別，就驟然離去，讓媽媽感到如此的撕心裂肺，這般的肝腸寸斷，這樣的痛徹心扉，再也無法擁抱著你了…

衷心的感謝參與搶救的人員及遺體修復團隊們，及大眾的關懷與幫助，你們的無私大愛奉獻付出，我們銘感五內，以最誠摯的謝意，叩謝你們，謝謝！謝謝！

希望台鐵能記取慘烈的教訓，改善行車的安全監控，再也不要有下一個犧牲者。

▲▼台鐵產業工會舉辦追思會。（圖／產工提供）

▲台鐵產業工會舉辦追思會哀悼並獻上祝福。（圖／產工提供）

▲▼袁淳修告別式。（圖／記者白珈陽攝）

▲家屬上個月在台中舉辦袁淳修的告別式。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台鐵師傅鍾名鴻送徒弟袁淳修最後一程。（圖／台鐵提供）

▲台鐵專列送袁淳修回家，師傅鍾名鴻送徒弟最後一程。（圖／台鐵提供）

ET快訊
快訊／阿里山公路車禍事故！休旅車下坡擦撞山壁　3大3小受傷送
周孝安升格當爸「小9歲陳天仁懷女娃」　暖喊話：我來扛
永和騎士「攔腰撞」左轉車燒成火球畫面曝…3人倒地不起
人妻參加「熟女身體實驗室」轉性　愛上小20歲嫩妹銷魂1天1夜
絕美禮生「比基尼照」曝！　火辣曲線全看光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本國籍機師與外籍機師混住　鄭文燦：這樣的錯誤不應該發生

南港幼兒園超收53人！遭罰84萬　教育局：家長可要求全額退費

梅雨要等到6月「強度偏弱」！吳聖宇：旱象解除還有很大變數

世界美容醫學會AMWC於台北舉行　王正坤醫師發表新書預防醫美副作用

太魯閣罹難司機「棄高科技改選台鐵」原因曝！家屬公開信喊心碎

士林巨球有地址了！臺北藝術表演中心掛牌　公開住址「劍潭路1號」

境外汙染物＋擴散差！北部、中部「紅害」　下周降雨空品才好轉

辦桌吃燉湯老母雞！被嘲笑「不懂世面」　網揭背後套路：戰術而已

拚會考／國文得分3關鍵　挑「系統性整理參考書」可事半功倍

影／遊覽車司機接送諾富特員工傳發燒　衛生局：全車都穿隔離衣

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

前所長哽咽「對不起全國警察！」　談監視器被格式化：皆據實以告

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

厭世臉服務生遇上奧客大鬧餐廳　一言不合就客訴！網笑：好真實

本國籍機師與外籍機師混住　鄭文燦：這樣的錯誤不應該發生

南港幼兒園超收53人！遭罰84萬　教育局：家長可要求全額退費

梅雨要等到6月「強度偏弱」！吳聖宇：旱象解除還有很大變數

世界美容醫學會AMWC於台北舉行　王正坤醫師發表新書預防醫美副作用

太魯閣罹難司機「棄高科技改選台鐵」原因曝！家屬公開信喊心碎

士林巨球有地址了！臺北藝術表演中心掛牌　公開住址「劍潭路1號」

境外汙染物＋擴散差！北部、中部「紅害」　下周降雨空品才好轉

辦桌吃燉湯老母雞！被嘲笑「不懂世面」　網揭背後套路：戰術而已

拚會考／國文得分3關鍵　挑「系統性整理參考書」可事半功倍

影／遊覽車司機接送諾富特員工傳發燒　衛生局：全車都穿隔離衣

大學新鮮人問「第一台車能買仿賽通勤嗎」？掀起網路正反論戰

快訊／北市衡陽路補習班「疑電線走火」！大批學生驚逃

泰迪對決一勝難求邦威　運彩看好統一獅

印度警撤走氧氣瓶給VIP！男跪地哭求「我媽會死」　撐2hrs就離世

快訊／阿里山公路車禍事故！休旅車下坡擦撞山壁　3大3小受傷送醫

蔡依林超狂撞衫《后翼棄兵》女星！「差15歲」網看傻：呸姐完勝

美中競爭升級！拜登演說撂狠話「遭無視」　CNN：北京有信心獲勝

本國籍機師與外籍機師混住　鄭文燦：這樣的錯誤不應該發生

味全龍對戰5連敗　台灣運彩開盤看好桃猿

南港幼兒園超收53人！遭罰84萬　教育局：家長可要求全額退費

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

案1128按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

快訊／諾富特群聚感染擴大？遊覽車司機發燒

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

即／中正大學全校自主監測14天　網：今天全校去參訪

快訊／中正大學4師生接觸確診者　採檢結果出爐

諾富特主管引爆「群聚傳播鏈」　3大破口曝

中正大學4師生跟確診者晚餐　19堂選修課名單曝

提巨桶水爬4樓！外送見「235元硬幣海」火了

環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！妹頭全裸自拍貼IG

取貨時「店員問1句」超困擾！過來人有感

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

更多熱門

相關新聞

台鐵改革成立協調中心！基層傻眼

台鐵改革成立協調中心！基層傻眼

台鐵太魯閣號發生出軌事故，交通部喊出將於3年內進行台鐵國營公司化，近日已成立各區「協調中心」並掛牌。台鐵產業工會痛批，台鐵僅是花新成本設新辦公室，疊床架屋的組織結構對行車安全無幫助，公司化也只是在名稱上做手腳，工會對於改革做法相當失望。

快訊／台鐵軌道遭入侵　「有人跑出來撞火車」

快訊／台鐵軌道遭入侵　「有人跑出來撞火車」

太魯閣號事故忍悲救災　消防局收到全國謝函

太魯閣號事故忍悲救災　消防局收到全國謝函

蘇貞昌拍板台鐵3年完成公司化　「絕對保障現有1萬5千名員工權利」

蘇貞昌拍板台鐵3年完成公司化　「絕對保障現有1萬5千名員工權利」

台鐵緊急通報專線部將改為「19XY」

台鐵緊急通報專線部將改為「19XY」

關鍵字：

台鐵事故太魯閣出軌

讀者迴響

熱門新聞

案1128按摩兩小時！3月才查獲「小姐做半套」

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

印度神童最新預言曝！9月將爆第3波疫情高峰

絕美禮生曬「比基尼照」！胸口開大洞

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面