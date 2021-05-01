太魯閣罹難司機「棄高科技改選台鐵」原因曝！家屬公開信喊心碎

▲台鐵產業工會舉辦追思會，哀悼太魯閣出軌事故中的罹難者。（圖／產工提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌意外，兩名司機員均不幸罹難。台鐵產業工會今日舉辦追思會，公布司機員袁淳修家屬、助理司機員江沛峰家屬的公開信。袁淳修家屬指出，袁淳修因為「不想拿命換錢」而放棄高科技公司的工作，進而從事他認為很安全的職業，卻因此賠上性命，令人心碎。

袁淳修家屬公開信全文

感謝自事件發生以來，各界對淳修及我們的協助與關懷，謝謝在淳修生命的最後及我們最脆弱的時刻，在漫天黑夜中為我們點一盞燈。

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每每台鐵發生交通事故，淳修總是怕家人擔心，第一個告知我們不是我開的火車，但這樣的事件一而再再而三的發生，最讓我們不想面對的還是發生了，這一次，我們卻是從新聞快訓得知花東出事了，當我們焦急的撥打弟弟電話，電話那頭卻沒有任何回應⋯⋯頓時擔心、害怕湧上心頭。

淳修以前總是說：我沒有選擇高科技公司的原因是「我不想拿命換錢」，但現在聽來卻是多麼讓人心碎的一句話，他認為很安全的職業卻讓他賠了性命⋯⋯

幾年前的普悠瑪事故記憶猶新，很多人認為當時的司機是一個替罪羔羊，把罪責推給一個弱勢司機員，當太魯閣事件發生時，我們最擔心的是弟弟會不會是普悠瑪司機的翻版，幸好這一次所有的證據都顯示，弟弟沒有錯過任何一個SOP流程，盡了他該盡的責任，但我們不禁在想，如果今天弟弟少了一個步驟，我們又該如何承受來自各界的指責，光是當時檢調尚未查出，看到網友發文說為什麼司機要煞車，應該直接撞下去才能減少傷亡，這句話就足以讓家屬心碎，我們不是不相信弟弟，而是任何一根稻草都能摧毀家屬凋零的心。

我們聽聞未來增設的邊坡防護系統僅通知司機，若是真的僅通知司機，那司機所承受的壓力和承擔的責任是否過重，台鐵是一個大家庭是不是應該互相分擔責任和壓力呢？身為司機員家屬，我們仍心繫每一個司機員，每一個淳修重要的夥伴。

我們一向認為應該是最安全的火車，卻也奪走了弟弟寶貴的生命，讓一個原本期待三代同堂能享天倫之樂的家庭，夢碎…

希望政府及台鐵能痛定思痛，全面改革不再是口號，而是當務之急該確實面對的。

我們祈求淳修和太魯閣事故罹難的48人是台鐵最後的犧牲者，不要再有人承受得不到家人回應、等不到家人回家的絕望….

▲▼台鐵產業工會舉辦追思會，兩名罹難司機員家屬公開信曝光。（圖／產工提供）

助理司機員江沛峰家屬公開信

在你人生最燦爛的時刻，溫暖.懂事.貼心.乘順.認真的寶貝，沒有一聲道別，就驟然離去，讓媽媽感到如此的撕心裂肺，這般的肝腸寸斷，這樣的痛徹心扉，再也無法擁抱著你了…

衷心的感謝參與搶救的人員及遺體修復團隊們，及大眾的關懷與幫助，你們的無私大愛奉獻付出，我們銘感五內，以最誠摯的謝意，叩謝你們，謝謝！謝謝！

希望台鐵能記取慘烈的教訓，改善行車的安全監控，再也不要有下一個犧牲者。

▲台鐵產業工會舉辦追思會哀悼並獻上祝福。（圖／產工提供）

▲家屬上個月在台中舉辦袁淳修的告別式。（圖／記者白珈陽攝）





▲台鐵專列送袁淳修回家，師傅鍾名鴻送徒弟最後一程。（圖／台鐵提供）