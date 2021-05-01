台鐵改革第一步成立協調中心！基層傻眼：疊床架屋改名字有意義？

▲太魯閣號出軌後，台鐵宣稱即將進行改革。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，交通部喊出將於3年內進行台鐵國營公司化，近日已成立各區「協調中心」並掛牌。台鐵產業工會痛批，台鐵僅是花新成本設新辦公室，疊床架屋的組織結構對行車安全無幫助，公司化也只是在名稱上做手腳，工會對於改革做法相當失望。

台鐵產業工會今日提出2大訴求，第一，成立行政院層級的監理單位，納入外部專家，落實專業專職的安全管理；第二，事故預防要即刻從內部做起，重視第一線的工作實務，基層參與台鐵改革。

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工會表示，台鐵公布改革方案及組織架構，卻僅是新增各科室重疊官員及人事，花費成本設置新的辦公室，質疑「這些改革措施，疊床架屋的組織架構，對行車安全的具體幫助為何？」

▲台鐵改革第一步就是成立協調中心。（圖／台鐵）

工會指出，台鐵應參考國外日本福知山線事故及國內華航大園空難後，邀集外部專家成立行政院層級的監理單位，透過專業的安全管理認證公司及運輸同業專家，共同協助台鐵檢視現行的工作流程，設備與人力，增加專職任務型人員共同參與安全管理(sms)系統，才能從根本上解決鐵路安全系統落後於其他運輸業的問題。

而內部改革首重與第一線員工共同解決問題，一昧增加內部組織、廠商罰責，而未思考異物入侵的訊息傳送、人力配置、師徒的訓練制度與安全事項的查核機制，更未與第一線同仁產業工會溝通商討改革事項，未來恐仍有事故發生。

工會表示，對於政府提出不同營運模式的名詞與改革方案，只是在名稱上做手腳罷了，也看不到新設的重疊科室能如何改善行車安全。並表示，工會支持安全改革，運輸安全是要投入成本的，需要內外部專業監理，更要能跟第一線同仁找出問題，從根本解決。