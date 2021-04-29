謝謝強忍淚水付出！太魯閣號事故消防局救人苦難　謝函雪片飛來

▲救災期間消防局不斷收到全國各地、各年齡學生的感謝卡，信中句句真誠感人至深。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0402台鐵列車在北廻線清水隧道發生重大事故，花蓮縣消防局接獲報案後立即投入大量救災能力搶救，秉持著救人於苦難之精神，直到4月5日下午將最後乘客脫困後，才結束現場搶救任務，經統計本次救災共計動員警、義消人員及救難志工399人，出動各式教災救護車輛共45輛。

救災期間消防局不斷收到全國各地、各年齡學生的感謝卡。其中不但有幼兒園小朋友以畫畫方式表達感謝，也有國中小、高中學生的鼓勵感謝卡片，其中台中市豐原高中213班的周均翰同學提到「辛苦你們了，你們的無私的付出讓台灣能更美好，你們都在各種黑暗、窄小的環境下執行任務，是一個很偉大的身分，讓台灣能有更多溫暖，謝謝你們的奉獻！」，雖然此次不幸的事故搶救過程有許多令人鼻酸與不捨，但如同感謝函裡的一段話：「一切的一切發生都讓人難過，也謝謝你們強忍淚水、汗水的付出與勇敢、無畏」。

此外，日本東京消防廳總監清水洋文及盛岡市消防團長雫石眞一跨海來信，表達對此次事故的哀悼與搜救行動之鼓勵，並祈願台灣人民能早日康復盡早回復以往日常生活。

▲日本東京消防廳總監清水洋文及盛岡市消防團長雫石眞一跨海來信表達哀悼與鼓勵。

局長林文瑞表示：本次事故幸賴全國各地公私團體迅速動員協助，讓救災得以迅速完成將損害降至最低，謹代表花蓮縣33萬縣民向大家致謝，消防局所有同仁更將積極精進救災技能，為保護鄉親的生命財產安全而努力不懈。

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