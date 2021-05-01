狂晃30秒！日本宮城外海6.6強震　「玻璃瞬間碎裂」至少2傷

▲宮城縣外海1日發生規模6.6地震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

日本宮城縣外海1日當地上午10時27分（台灣時間上午9時27分）發生規模6.6地震，NHK最新消息指出，宮城縣女川町一棟建築物發生5塊玻璃窗被震碎的狀況，造成2名客人受到輕傷。

依據日本氣象廳稍早發布的數據，此次地震規模6.6地震，震源深度約60公里，最大震度為5強，所幸並未發布海嘯警報。網友指出，此次地震明顯有感，就連在栃木縣宇都宮市的球場都能感受到，搖晃時間長達30秒。

10:27ごろ東北地方で強い地震がありました。宇都宮市の県営球場でも30秒ほど揺れを感じました。

身の回りの安全を確認してください。 — 篠田 和之 (@shinodakazuyuki) May 1, 2021

另據警方提供的消息，震度5弱的宮城縣中部仙台市也出現災情，部分街道水管因地震破裂，不斷有水從人行道下方處流出。

「未來一周有可能發生震度5強的餘震」，東京大學地震研究所教授古村孝志表示，宮城縣外海每隔數十年就會發生規模7的大地震，是地震活動非常活躍的區域。

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