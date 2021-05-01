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南韓變電所清晨爆炸！住戶睡夢遭巨響嚇醒...敲醒鄰居喊「逃命」

▲▼南韓大田某變電所清晨發生火災，研判火勢從變壓器而起。（圖／達志影像）

▲南韓大田某變電所清晨發生火災，研判火勢從變壓器而起。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓大田市一處變電所今（1）日清晨突然發出巨響，隨後周遭開始燃起熊熊烈焰，火勢直到消防人員到場後2個多小時才宣告撲滅，造成附近地區6萬4千多戶停電，幸好目前尚未傳出人員傷亡，不過附近住戶仍對巨響餘悸猶存。

根據《韓聯社》報導，位於大田廣域市東區加午洞的韓國電力公社南大田變電所，於1日清晨5時15分，一處變壓器突然冒出火焰，接著傳出巨響，消防當局隨即發佈第一階段警報，並派出62台車輛與裝備、410名消防人員前往現場救援，經過1個多小時撲滅主要火勢，並於上午9時25分完全滅火。

這場火災造成東區加午洞、龍田洞、龍雲洞、朗月洞、中區銀杏洞等6萬4891戶居民無電可用，電梯立即暫停，照明設備、冰箱等家電用品也被迫停電，直到2個半小時後才完成約98%的電力修復工作。

當地居民透過網路論壇還原事發時的心境，「清晨的時候突然聽到『砰砰』的爆炸聲，當我往外面一看時發現，（變電所）在冒出火光後，瞬間火勢一發不可收拾。由於是在清晨的時候，鄰居都還在睡夢中，在被巨響與火光嚇醒後，前往左鄰右舍互相敲門叫醒大家。」

警消研判火勢可能是從變壓器而起，目前正釐清具體起火原因。

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