「疣柄魔芋」梅雨季開花　放「雷公屁」臭不可聞…台灣第一大花

▲俗稱「雷公屁」的「疣柄魔芋」 。（圖／取自新埤鄉建功社區發展協會臉書）

記者陳崑福／屏東報導

俗稱「雷公屁」的「疣柄魔芋」號稱台灣第一大花，野生數量大幅減少，屏東縣新埤鄉建功村長孔德成經研究分株，與社區發展協會在親水公園復育了百棵，在百花齊開時產生臭味非常難聞，很難與「花」聯想在一起，也讓參觀者嘖嘖稱奇。

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▲▼疣柄魔芋。

疣柄魔芋開花時花徑超過30公分、高度逾50公分，宛如臉盆一樣大，被認為全台最大花朵，，每年的梅雨季節前後開花，這種植物相傳在打雷後就會出現，由於它的味道宛如腐屍般的惡臭，相當難聞，一般人稱呼它「雷公屁」，它是台灣原生種，目前已相當稀少，在台灣也已消失匿跡一段時間。

由於它開花時產生惡臭，卻屬於珍貴稀有的物種，而產生腐屍臭味，主要吸引蠅蟲協助傳播花粉，更神奇的是它的球莖經過加工製造後可製成蒟蒻食品。

新埤鄉建功村長孔德成說，村內6、70歲長輩都記得村內到處都有「雷公屁」，去年，他看到鄉內一處土地整地施工，把疣柄魔芋當成雜草清除，擔憂疣柄魔芋消失，他和社區發展協會展開復育行動，分株繁衍，種植在檳榔樹下，已繁殖成功，現在已有上百株，目前正值開花期，不時吸引好奇民眾圍觀。

孔德成向立委莊瑞雄陳情，希望政府投入研究與復育；莊瑞雄表示，會聯絡林政單位及客委會深入了解發展的價值。

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