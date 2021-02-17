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屏東餇潭大橋5車大追撞！5男2女受傷　1人昏迷緊急送醫

▲屏東縣新埤鄉餉潭大橋往來義方向發生車禍，造成7人受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣新埤鄉餉潭大橋往來義方向發生車禍，造成7人受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新埤鄉餉潭大橋往來義方向16日晚上發生5台自小客車擦撞車禍，造成7人受傷，其中一名男子意識昏迷，屏東縣政府消防局獲報出動6台車輛分別將傷者送醫治療，潮州警方初步調查，疑超車不當引發，惟詳細原因有待進一步調查。

▲屏東縣新埤鄉餉潭大橋往來義方向發生車禍，造成7人受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼車輛受損情形、救護車救護。

▲屏東縣新埤鄉餉潭大橋往來義方向發生車禍，造成7人受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東縣政消防局今(16)日18時58分接獲民眾報案，指新埤鄉餉潭大橋往來義方向有車禍發生，派遣新埤、南州、來義、潮州等分隊共6車11人(2輛器材車4台救護車)，由新埤分隊長曾祥瑜帶隊指揮救人。

其中新埤救護車載送一名男性傷者，60歲，意識昏迷，頭外傷，送東港安泰醫院治療；來義救護車載送2名傷者(男性傷者，22歲，右臉外傷額頭腫脹，意識清楚，女性孩童11歲，膝蓋不適，意識清楚)送東港安泰醫院治療。

潮州救護車載送2名傷者(1男1女，皆23歲，意識均清楚，肢體外傷)，送東港安泰醫院治療；南州救護車載送2名傷者（皆為男性，意識均清楚，頭部、肢體外傷疼痛），送東港安泰醫院治療。

消防局說，這起車禍，共載送7名傷患(5男2女)，均送東港安泰醫院，相關肇事原因，警方正調查中。

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