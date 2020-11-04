暈船美女直播主　四川男偷2000斤「魔芋」變賣打賞

▲蒟蒻，大陸稱魔芋，在製成成品前的模樣。（圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸網路直播經濟發展迅猛，閱聽人若無法控制好自身慾望，就可能釀禍。據央視報導，四川綿陽北川縣一名27歲的男子，因在網路上迷戀女主播，每晚打賞到凌晨難以自拔，竟連續5天偷了近2000斤（約一公噸）的魔芋（台灣稱蒟蒻），獲得贓款5000多元人民幣，被警方刑拘。

近期在大陸是蒟蒻的產季，也是收購季節，涉案男子秦某在街上閒逛途中，發現魔芋廠把大量原料堆在河堤旁的壩子下，很容易下手，於是起了貪念，好滿足自己入不敷出的打賞花費。

▲四川男子偷蒟蒻變賣。（圖／翻攝山東商報）

當地媒體報導，該男每天在當地安州區花荄鎮網咖上網，看抖音、看直播，給美女主播打賞，為主播買花、買火箭、甜甜圈、「打call（應援支持）」等，一次幾十、幾百元人民幣的花費都有。

魔芋廠在發現連續5天，清晨點貨時都有幾袋魔芋不見後，向警方報案，透過監視器鎖定一名鬼祟的黑衣男子，於10月18日凌晨4時蹲守，看到該男正從魔芋廠，一袋一袋的將贓物搬到計程車上，當場人贓俱獲。

事實上，為整治行業亂象，日前大陸直播電商與短視頻發展年會上，提到《主播賬號分級分類管理規範》和《直播行業打賞行為管理規則》兩規範預計年底前推出，整頓業內激情打賞、高額打賞和未成年人打賞三大問題，為用戶設置打賞冷靜期等。

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▼大陸四川綿陽北川縣27歲秦姓男子，熱愛打賞網路直播平台的女主播。（圖／翻攝自微博）