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影／性侵疑雲「看他落難」...村長臉書開譙：這他X的就是台灣鬼島

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記者楊熾興／桃園報導

桃園市議員詹江村連日受陷性侵疑雲方興未艾，昨日在臉書自爆有人恐嚇他並要槍殺他；25日再於個人臉書上說，指他被恐嚇是自導自演是「雜碎們」；並說明未與Ｊ女去汽車賓館，及他才是受害者。對此，桃園警方除加強詹江村服務處巡邏維護安全，並已鎖定郭姓網友正積極查緝到案，以釐清案情。

▲詹江村日前往警局提告遭網友恐嚇。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲詹江村之前去警局提告遭網友恐嚇。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲詹江村在臉書說他才是被害人。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲詹江村在臉書說他才是被害人。（圖／記者楊熾興翻攝）

詹江村25日再度於臉書說：「去你X的，說我被恐嚇是自導自演的雜碎們，去年這位為了幫館長出氣而恐嚇我的人，早在去年我有就有提告，後來很快也抓到了」，「這次同一個人，他又恐嚇掌握有我屁股胎記照片，要槍殺我，你們竟然媒體嘲笑我，說是為了轉移焦點的自導自演。」

詹江村說，他沒有戴J女去過汽車賓館，那張發票不是他的，他在晚上9點多，一個人吃完一碗45元的麻油麵線，J女在店門口抽菸，他很快吃完就離開回桃園了！怎麼會說，在台北街道時速100多，飆車三個小時，才進入汽車賓館，開一張12：17的發票？

另外，J女的診斷遭性侵的診斷書，竟然是精神科醫生開的，後來有人提供J女曾經給她看過她的中度精神病殘障卡。詹江村說，如果他才是受害者，這些看他落難，覺得在看8點檔，好，他認了！「這他Ｘ的就是台灣鬼島」。

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村長詹江村槍殺恐嚇自導自演被害人

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