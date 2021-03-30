屏東崁頂北勢村長黃順發　送愛心便當助弱勢

▲崁頂鄉北勢村黃順發村長送便當弱勢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣水電業職業工會理事長、也是崁頂鄉北勢村長的黃順發，為照顧弱勢，每逢農曆初一及十五日都便會親自送便當給村內20餘名弱勢及獨居老人，黙黙行善獲村民好評。

黃順發除了當村長外，還是屏東縣環保局河川巡守隊長，負責東港溪港東二號橋上下游水質檢測及環境保護工作，為配合屏東縣政府政策，常帶領隊員不定時對該區域河川做水質檢測及環境清潔工作，更經常利用假日清晨帶著該村10餘名志工打掃村內巷道，將村內的道路維護的非常乾淨，為純樸的農村打造出一個良好的居住環境。

黃村長說，他的職業是水電工，早期家境不是很好，因此，如果村內有經濟狀況較差或弱勢者需修理水電時，他都只收少許的材料費甚至未收取任何費用，如2年前屏東縣政府社會志工發現南州鄉有一個低收入戶全家有5口擠在同一房間，由於女兒已長大卻無錢隔間來顧其隱私，他知道後便主動答應協助該住戶隔間水電工程部份安裝，獲得民眾稱讚。

黃村長目前是屏東縣水電業職業工會會員，於今年3月26日會員代表大會改選理、監事及理事長時，順利當選連任該工會理事長；他說，他已參加屏東縣百工師傅志工團協會，未來將擴大服務範圍到屏東縣各鄉鎮偏遠地區。

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