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趙介佑曾吸毒「偷開救護車」判4月　時任黨代表未遭懲處

趙介佑被爆出先前曾吸毒偷開救護車遭判刑，但當時黨部未懲處。（翻攝趙介佑臉書）

圖文／鏡週刊

民進黨台北市黨部評召趙映光的兒子趙介佑日前因涉嫌販毒遭羈押，今（29日）被台北市黨部執委會決議移送評委會，並建議開除黨籍處分。本刊接獲爆料，趙介佑2016年12月26日擔任黨代表時，曾吸毒還偷開救護車連撞3台車，最後被依公共危險罪判4個月徒刑，但當時台北市黨部並未懲處，趙僅請辭黨代表而已。

爆料人指出，趙介佑2013年4月申請加入民進黨，但當時黨內爆發黑道集體入黨事件，民進黨同年5月通過排黑條款，限制包括曾參與犯罪組織或觸犯《組織犯罪條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪者入黨，並將參選黨職、投票年限提高為2年。

不過，趙介佑入黨滿2年後，2016年5月當選民進黨台北市黨部黨代表，同年12月26日他吸毒後，因妄想有人要殺他，與家人爆發衝突。當時家人報警處理，但警消到場後卻找不到人，趙竟趁此時跳上救護車駕駛座，開著救護車蛇行並衝撞路邊車輛，陸續撞上3台轎車，最後棄車躲到北投區中和街巷弄內，才被警消尋獲送醫，並從身上起出1包K他命，最後依竊盜、妨害公務及毒品罪嫌移送法辦。

本案移送檢方後，士林地方法院2017年11月20日將趙介佑依公共危險判處4個月徒刑，可易科罰金，最後他繳罰金12萬元免除牢獄之災。判決書提及，趙吸食安非他命及搖頭丸後，偷開救護車上路並與其他車輛撞擊，因他犯後坦認犯行，態度尚佳，才予以輕判。

爆料人指出，趙介佑當初犯下吸毒偷開救護車案件後，曾遞出書面辭呈，辭去民進黨台北市黨代表職務，但並未被台北市黨部移送評委會議懲處。

如今台北市黨部今將趙介佑移送評委會懲處，民進黨發言人顏若芳29日晚間表示，此案社會高度關注，黨中央也同樣重視，雖然北市黨部已移送評委會處分，但中央黨部再次表達責成台北市黨部迅速完成除名處分的態度，不應讓少數黨員的不當行為影響本黨聲譽。

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