松山分局之亂警自清！局長「心痛」帶前分局長赴北檢交手機

記者劉昌松／台北報導

台北市政府警察局松山分局中崙派出所，日前發生黑衣人闖入叫囂、毀壞電腦螢幕案，正副所長許書桓、顏敏森因涉嫌刪除影畫面，正遭台北地檢署偵辦中，因外傳有民代關說等疑雲，引起警政署重視，台北市警局長陳嘉昌、已遭拔官的前松山分局長林志誠和檢方連繫後，30日下午主動到北檢說明，並交出手機供鑑識自清。

▲台北市警察局長陳嘉昌與前松山分局長林志誠到北檢說明中崙所黑衣人之亂。（圖／記者劉昌松攝）

台北市警局接連傳出北投分局疑似禮遇地方黑幫角頭、松山分局遭黑衣人闖入等負面新聞，其中針對松山分局一事，警政署長陳家欽29日罕見要北市警局陳嘉昌，主動交出手機讓刑事局鑑識還原，並調閱通聯，必要時接受測謊，釐清關說疑雲。

松山之亂源自於4月16日凌晨，大批黑衣人追著松山分局教官楊志蒞，闖進入中崙派出所，過程中黑衣男不但大聲咆哮，甚至砸壞公務用電腦螢幕，事後警方並未依法究辦，引發民眾疑慮。

▲疑有四海幫背景的徐權等9名黑衣人，29日已被傳喚出庭說明事發經過。（資料照／記者劉昌松攝）

松山分局長林志誠遭質疑後，曾在22日2度親上火線說明，稱案發前剛好遇到停電，所內監視器沒有錄到影像，還安排黑衣人徐權與教官楊志蒞上演握手言和大戲。

不料案情逆轉，市警局在議員質詢時改口，派出所內監視器畫面是遭所長許書桓刪除、格式化，關鍵的96秒關鍵影像已經還原，許和和副所長顏敏森已經分別依滅證、縱放人犯等罪送辦。台北地檢署28日收案後立即密訊正副所長，29日再傳喚徐權等10名黑衣人中的9人到案，釐清事發經過。

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