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花蓮男倒臥水溝嚇壞路人　醉到只會說族語警找翻譯送回家

▲▼潘姓男子喝酒貪杯，醉倒在路旁水溝裡，員警獲報前往協助。（圖／玉里分局）

潘姓男子喝酒貪杯，醉倒在路旁水溝裡，員警獲報前往協助。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報倒

花蓮縣警察局玉里分局春日派出所警員廖聖峰、黃志輝日前執行18-20時巡邏勤務接獲民眾報案，稱有民眾路到於水溝一動也不動，恐怕意外發生，請警方前往處理。

經了解，潘姓男子年約65歲，當天傍晚於友人家中飲酒作樂，因貪杯過量，返家途中不勝酒力，意識模糊倒臥在乾涸水溝裡。潘男當下一動也不動，嚇壞附近居民，遂緊急報案請警方前來查看。

▲▼潘姓男子喝酒貪杯，醉倒在路旁水溝裡，員警獲報前往協助。（圖／玉里分局）

廖、黃二人了解狀況後立即前往現場協助，並開啟巡邏車警示燈提醒用路人注意車前狀況。

員警表示，在上前查看時聞到濃烈酒氣，喚醒潘男後，遂立即遞上一瓶礦泉水給其飲用；為避免夜間發生意外，便詢問其居住所，但潘男只以原住民族語交談，員警無奈，只能將潘男攙扶上巡邏車，一路尋找部落族人幫忙翻譯，最後才順利查詢到住居所，將潘男平安護送返家。

▲▼潘姓男子喝酒貪杯，醉倒在路旁水溝裡，員警獲報前往協助。（圖／玉里分局）

員警以巡邏車載送潘男回家。

潘民姪兒表示，非常感謝派出所熱心的協助，碰到叔叔酒醉，又路倒在水溝之中，真的是很危險，非常幸運有員警的協助，防止憾事的發生。

分局長陳蔚文溫馨提醒，飲酒勿過量，人身安全更要注意，夜間因光線不佳，獨自徒步返家相當危險，外出宴飲應有人陪同，避免造成自身危險。

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