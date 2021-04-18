羅馬拼音學族語！吉安鄉族語認證衝刺班　數位課程練實戰經驗

▲參加學員開心領到結業證書。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所首次辦理「110年度原住民阿美族族語認證研習」，為期一個月的課程，輔導30名學員以衝刺班的形式，全力為4月24日的原住民族語言能力認證測驗做準備。17日上午舉行結業式，由鄉長游淑貞親自頒發感謝狀予指導老師黃月春，也頒贈學員結業證書，祝福每位學員都能金榜題名，順利考取證照，並成為部落的種子為族語發揚傳承。

研習邀請到具30餘年母語教學經驗的黃月春老師，以淺顯易懂的方式帶領學員認識阿美族語音符號、看圖說故事，更結合阿美族文物館娜荳蘭部落資訊站模擬線上考試，加強實戰經驗，協助長輩們克服使用數位工具的恐懼，增加考試意願。

班上最高齡73歲的學員許來春說，母語是她的語言，會說但看不懂羅馬拼音，透過反覆訓練，現在的她一看就能知道怎麼唸！她還強調鄉公所課程設計很貼心，不但教羅馬拼音，也教電腦模擬試題實務，讓老人家多元學習也不再害怕測驗上線。

▲研習班提供電腦模擬試題實務，加強學員實戰經驗。

每位學員學習動機不同，但目標卻相同。南昌文健站計畫主持人羅秋花說，在服務部落長輩時，往往會遇到接收母語與認知解讀產生落差，與其說語言只是溝通，她認為文字背後所傳遞的文化意涵更應理解，非常感謝鄉公所開設族語認證衝刺班，不僅學會羅馬拼音，更掌握詞意準確性，相信未來能縮短溝通上的落差，將服務做得更好，也達到自我提升的目標。

▲學員大聲唱出族語版生日快樂歌。

遠從台東嫁至吉安阿美族部落的布農族姑娘余美娟希望能融入在地部落文化，特別報考這次的研習課程，她表示，相較於布農族語言，阿美族語更好學，她期許自己能順利考取阿美族語言證照，透過自身的學習成為孩子的榜樣，與全家一起落實傳承阿美母語的願景。先生林明雄也說，非常感謝游鄉長在推動全鄉各活動時，不斷鼓勵家庭共學的幸福氛圍，這次不僅可以陪伴老婆一起學習，回到家裡也能營造母語學習環境，讓孩子認同自己的文化。

游淑貞表示，從紙本走向網路線上認證讓許多年長者怯步，由鄉公所協助與指導鄉親如何使用線上實務操作，並將語言學習課程結合數位設備，讓長輩逐漸熟悉與適應數位學習課程。她強調，政府有責任營造多元友善的母語學習環境。此次為吉安鄉首辦看見大家努力共學的耐力回饋，公所將規劃未來可常態推廣，期盼成為推展母語之典範鄉鎮，完整展現吉安鄉多元族群的豐富性與文化包容力。

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