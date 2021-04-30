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社會 社會焦點 保障人權

外送員傷勢曝！為這句話保全怒持鐵條攻擊　有無罵「狗」扯不清

▲外送員遭保全打 。（圖／記者吳世龍攝）

▲外送員遭保全攻擊，出示驗傷單    。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄一名外送員送飲料到橋頭一間鋼鐵公司，沒想到跟門口保全發生口角，保全指控外送員侮辱他「看門狗」，一怒之下拿鐵條打傷外送員，導致外送員背部留下一道傷痕，雖然外送員堅持說自己是說「看門的」，但雙方各執一詞，互告傷害、公然侮辱。

▲高雄市一名外送員被鋼鐵廠保全持鐵條攻擊，雙方互告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲外送員被保全持鐵條攻擊，現在雙方互告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起衝突發生在19日14時26分，一名34歲林姓外送員外送飲料到到橋頭一家鋼鐵公司，他指出當時一名49歲的蘇姓保全以手勢示意往右，因為車輛來往聽不到聲音，因此他騎機車直接進到廠區，又被區內另一名保全人員擋下，告知要在大門口警衛室換證，他騎回準備換證後進到廠區，等送完飲料，再度騎機車到警衛室門口要取證，蘇又要他把機車停妥才能換。

▲外送員遭保全打 。（圖／記者吳世龍攝）

▲林姓外送員背後還留有大片瘀青。（圖／記者吳世龍攝）

林姓外送員認為對方態度差遭到刁難，念了一句：「看門的，不用這麼囂張」，沒想到蘇姓保全也忍不住氣，回嗆髒話說：「XXX，你是咧共三小(台語)」，接著林姓外送員準備騎車離去，沒想到蘇姓保全隨即拿鐵條追上打人，朝他背部猛揮鐵條，留下一道傷痕，至今背後還有大片瘀青，導致他左胸及背部挫傷，需要休養兩個禮拜。

▲高雄市一名外送員被鋼鐵廠保全持鐵條攻擊，雙方互告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲雙方發生衝突警方到場處理   。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蘇姓保全接受電訪表示，要進廠區依規定要換證入廠，但對方直接衝進去，才請他把車子停好再換證，沒想到對方口氣很差，就在警衛亭換證時罵他「看門狗很囂張」，反控外送員用侮辱字眼攻擊他，才害他情緒失控。

不過外送員堅稱自己是講「看門的」，目前雙方各執一詞。警方獲報後立即調閱現場監視器還原當時情況，事後林姓外送員對蘇姓保全提出傷害告訴，蘇姓保全也則對林姓外送員提告公然侮辱，雙方於警詢後均已受理並製作筆錄完成，將依法函送偵辦。

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