45級分考上高醫牙「敢給他看牙齒嗎？」　網曝1關鍵：為何不能

▲學測學生看考場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《亞洲才備取！溪高男45級分繁星上高醫牙「我成績爛」 台大生傻眼》，提到一名讀桃園大溪高中的學生學測雖僅考45級分，但卻靠著繁星上榜「高雄醫學大學牙醫系」。此事引發不少網友討論，其中就有人好奇，「你敢給45級分的人看牙齒嗎？」

日前有台大網友在Dcard貼出查榜紀錄，表示有些學生的學測分數明明未達高醫牙的申請標準，且申請私立大學還被刷掉，但卻因為校內排名很前面，所以可以靠著繁星申請到國立大學。其中就有一名桃園大溪高中的學生明明才考45級分，申請亞洲大學備取23，但高醫牙卻是正取6。

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此事在網路上引發討論，而該名學生也現身表示，繁星制度就擺在眼前，「它是自己設均標門檻啊！所以我填沒毛病吧？」只要在校成績的%數夠就可以，沒有必要一直戰這個，「這制度不會改。」

▲敢給45級分的人看牙醫嗎？（示意圖／取自Pixabay）

有網友就在PTT的Gossiping板上，以「你敢給45級分的人看牙齒嗎」為題丟出討論，他雖然沒有明說該名申請到高醫牙的學生，但卻用故事舉例，詢問「你敢給45級分的牙醫看牙齒嗎？」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「他能畢業還考過，你也分不出來了」、「貼標籤很爽嗎」、「就算台大醫生也有60分跟100分的好嗎」、「不敢，讀書都粗心，細活怎麼做得好」、「我是不敢啦，你們去就好」、「分數高、實作差的也不少吧」、「你永遠留在高三嗎」。

其中，就有不少網友認為只要有能力拿到執照，級分根本不重要，「有差嗎？這種熟能生巧的東西跟讀書一點關係都沒有」、「如果他真的能讀到畢業、考過國考、通過實習，為何不能看」、「牙科是吃技術不是智商」、「當然敢啊！都畢業也都拿到執照了」、「如果篩選技術的門檻有過，為何不敢」、「高考能過、實作不錯，就看啊」。