用手愛撫！男友喘氣羞喊「快到了」　突跳起穿褲子…真相曝笑翻

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者施怡妏／綜合報導

情侶相處多少會有些甜蜜的小互動，有時是溫馨的小舉動，有時可能是搞笑逗弄對方，一名女網友洗完澡後躺在床上，想說玩一下男友的「小兄弟」，男友舒服得發出喘氣聲，她興奮得越用越起勁，結果男友突然大喊「阿！快到了啦！」便立馬從床上跳起來，開始穿上衣服，留下滿臉問號的她，原因曝光眾人笑翻。

女網友在Dcard上發文，洗完澡之後躺在床上，用手挑逗男友的小兄弟，聽到男友舒服得發出喘氣聲，她也興奮得越用越起勁，期待等等可以大戰一場，不久後，男友突然大叫「啊！快到了啦！」原PO心想，平常都是她先說這句話，「你也有今天」。

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▲原來是男友點的外送要到了。示意圖。（資料照／記者林敬旻攝）

下一秒，男友激動地大喊「不行不行啦！快到了啦！」講完後立刻從床上跳起來，開始穿衣服、穿內褲，她滿頭問號看著男友，「不是快到了，為什麼不繼續呢？」男友不好意思地說「哎呀，foodpanda快到了啦，我要下去拿飲料了！」原PO本想可以好好大戰一場，結果全沒了，「嗯好的，結束這回合，喝飲料」。

超搞笑的情節，所有人全笑翻，「真，快到了」、「騎上去他就不會跑了」、「Foodpanda 外送員是個正妹」、「外送員直接尷尬，到底為什麼送個餐，也會被人意淫阿，勃起來拿飲料是怎樣」、「敲碗後續」。事後原PO也害羞表示，睡前跟男友分享內心的小劇場，「他笑翻之後說『過來，躺好』」。