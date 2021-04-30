被嗆看門狗！鋼鐵廠保全暴走譙「三小」...鐵棍毆外送員

▲高雄市一名外送員被鋼鐵廠保全持鐵條攻擊，雙方互告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名外送員送飲料到橋頭一間鋼鐵公司，沒想到跟門口保全發生口角，保全指控外送員辱罵他「看門狗」，一怒之下拿鐵條毆傷外送員，目前雙方互告傷害、公然侮辱，警方受理一併法辦。

案件發生在19日下午兩點多，橋頭一間鋼鐵公司的門口，一名34歲的林姓外送員認為被46歲的蘇姓保全刁難，雙方上演全武行，保全甚至拿鐵條毆傷林姓外送員，結果驚動警察前來處理。

▲高雄市一名外送員被鋼鐵廠保全(紅圈)持鐵條攻擊，雙方互告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

原來林姓外送員把飲料送到廠區時，一名保全員要求騎乘機車的他需要換證才能進入，林為此折回門口換證，好不容易把飲料送達，就在門口要換證離開時，蘇姓保全要他把機車停好才能把證件換回來。

林姓外送員認為被刁難，且對方口氣似乎不太好，所以講了一句「看門的，不用這麼囂張吧」。這時候蘇姓保全不只對他罵髒話，還說「你是咧共三小」。蘇火大拿鐵條攻擊外送員，造成他的右後背受傷，現在雙方互告，保全告外送員罵人看門狗涉犯公然侮辱罪、外送員提告傷害罪，警方受理後一併法辦。

▲高雄市一名外送員被鋼鐵廠保全持鐵條攻擊，雙方互告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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