網爆吳怡農與趙介佑家族關係匪淺　徐巧芯：請證明不是魁儡主委

▲徐巧芯、吳怡農。（合併圖／記者李毓康攝、記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光29歲兒趙介佑涉詐欺及毒品防制條例，被刑事局搜索、逮捕，民進黨高層震怒且明示「開鍘」，然而北市黨部堅持下周再開會討論，仍未確定懲處。對此，國民黨北市議員徐巧芯臉書分享一則PTT文，內容踢爆民進黨北市黨部主委吳怡農與趙家關係匪淺，讓她直呼，吳怡農要證明自己不是魁儡主委，請在此時發動民進黨台北市內部全面掃黑。

「『趙氏家族』到底對吳怡農有什麼影響力，能夠讓一個形象清新的新任主委如此猶豫不決？」徐巧芯寫道，該篇PTT文爆料了吳怡農與他們的關係，光是吳怡農去年登記參選北市黨部主委時，只有三個人陪同，其中兩位就是趙映光以及趙介佑姑姑、民進黨北市黨部執行長趙心瑜，由此可看出吳與趙家的關係並不一般。

徐巧芯表示，當然，黨員票歸黨員票，並不能直接推論因此吳怡農是直接受到趙氏家族的控制，但純粹是吳怡農對趙介佑是否要開除黨籍的態度如此猶疑讓人覺得奇怪而已。

徐巧芯認為，吳怡農若要證明自己不是魁儡主委，背後受到黑道政客的指使，就應該拿出勇氣來，正式的向民進黨內的黑道宣戰；拿出具體的行動掃黑，除了能向外界證明自己不是傀儡，更是年輕新政治被賦予的基本期待，最起碼，不應該縱容黑道囂張地指使白道的行為。

「退一步說，民進黨台北市黨部喜歡讓黑道盤踞是你們家的事情，但是請不要再讓你們這些黑道政客利用政治之名，行傷害台灣法治之實。」徐巧芯如此向吳怡農喊話。

徐巧芯表示，如果吳怡農敢割袍斷義，向民進黨內的黑道宣戰，全面清查並大力開鍘，她會不吝於給予讚美和鼓勵；但如果為了民進黨內黑道的組織結構而同流合汙，她則會覺得非常可惜，一個備受期待的清新政治人物，也不過如此爾爾。

▼徐巧芯臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／徐巧芯）