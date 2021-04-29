連勝文「想去夏威夷！」怒轟台灣拿不到疫苗　醫嗆爆：過太爽　

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文29日於智庫座談會中批評民進黨無法解決疫苗問題，聲稱若國民黨執政的話，疫苗問題早就解決了，他也兩度提到自己好想出國。對此，前民進黨立委林靜儀在臉書暗酸「過太爽」。

連勝文強調，如果是國民黨執政，「疫苗問題在台灣早解決了，我跟你保證」；他也說，現在台灣拿不到疫苗，拿到大家不敢打，之前就建議疫苗護照的作法，但被民進黨駁斥，改成旅遊泡泡，結果發現效果不好，又要推疫苗護照，他批評，民進黨在防疫的議題上，有太多政治性考量。

連勝文大喊，「我實在太想出國，如果有高效能、低副作用的疫苗，我一定第一個去打，我打完就去夏威夷」。

林靜儀在臉書指出，疫情指揮中心4/14就宣布「4/21起 商務人士、出國工作、留學、就醫等」，可以向設有旅遊醫學門診之COVIDT疫苗接種專責醫院預約，且疫苗是公費，只需自付醫院掛號、診療和注射費。

對於連勝文批評拿不到疫苗，林靜儀質疑，資訊落差這麼大嗎？如果是抱持「不管啦，我就是想出國玩！給我疫苗！」的想法，根本是「過太爽」，現在哪個國家用公費買疫苗 （還要任人選廠牌）滿足國民出國玩的願望。