連勝文稱國民黨執政疫苗問題早解決　林俊憲嗆：台灣會先淪陷

▲連勝文。（圖／記者羅婉庭攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨智庫副董事長連勝文29日受訪時批評民進黨無法解決疫苗問題，更聲稱若國民黨執政的話，疫苗問題早就解決了。對此，民進黨立委林俊憲批評，如果國民黨執政，台灣會先淪陷，然後才是搶疫苗！

國民黨智庫副上午舉行「新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道－華航機師連環爆與旅遊泡泡」座談會，連勝文表示，去年智庫就針對疫苗議題提出警訊，現在台灣不但拿不到疫苗，民眾也不敢打，「如果今天是國民黨執政，疫苗問題早就解決了，但民進黨政府都沒有在聽。」

連勝文說，民進黨在防疫的作法上，有太多的意識形態考量，更數度強調，「我實在太想出國，如果台灣現在有高效能疫苗，我一定馬上施打，然後去夏威夷。」

林俊憲則反批，如果是國民黨執政，他們有勇氣對中國關閉邊境嗎？等到疫情進入台灣社區，台灣每天的新增病例將會是幾百、幾千例，做再多的防疫措施都來不及了。

林俊憲表示，目前國內雖然開放自費施打疫苗，但考量海外大多數國家仍然是高風險地區，為了避免民眾因旅遊目的出國，指揮中心僅開放工作、留學出國者施打。

林俊憲也批評，連勝文在這種時機點還吵著要出國玩，像個長不大的小孩，不知事情輕重緩急，如果真那麼想去夏威夷，政府也沒有限制任何人出境，就請連公子直接出國好好散心，然後別回來了吧。