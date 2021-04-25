連勝文參加黃復興黨員座談會　支持者當場力拱選黨主席

▲連勝文參加「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」。（圖／連勝文辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文表態考慮參選黨主席後，近期陸續拜訪地方人士、傾聽基層聲音，他25日參加「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」活動，座談中有支持者當場高呼「我們來力推連勝文好不好？」全場也高喊「好！」附和，場面相當熱絡。

連勝文25日上午參加「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」致詞時表示，他參與政治20多年，輔選基層超過1千次，認為黨的組織跟人生一樣，有高有低、有好有壞，重點是當黨在高峰時，絕不能得意忘形、自亂陣腳，當走在低谷，要站穩腳步，絕不能因此放棄原則、隨波逐流。

「如果國民黨不能堅持理念，民主、自由、人權、法治、和平、反戰，後面的人怎麼跟隨往前走？」連勝文說，國民黨的確處在困境中，要小心短期風向，可能造成政黨運作困難，但更重要的是長期策略，怎樣讓黨重新站起來，需要長期規劃，最重要的是明年選舉，再來是今年8月的公投，他也提醒國民黨要思考，公投如果過了，民進黨不照辦該怎麼辦。

針對外傳韓國瑜若參選黨主席，連勝文選的機會就不高，連勝文會前受訪時表示，其他同志的意向，他沒辦法幫忙決定，只能依照他自己的計劃，一場一場的基層座談，跟基層黨員交換意見，對他來講才是最重要的事情。

至於黨內人士憂心參選黨主席人選若超過3人，可能選出弱勢黨主席，連勝文說，他對於是否與要參選人合作，抱持開放態度，畢竟都是希望國民黨好，走訪基層過程中，發現很多人對2022有很多期望，但也有很多憂慮，希望大家集中力量打2022選戰，他也願意為促進黨的團結來合作。

談到基層對於連勝文主張「專職黨主席」的看法，連勝文說，不是他在吹牛，大部分人都表示認同，但也有很多人認為黨章修正需要很大功伕，他認為，若黨章修正有困難，應「退而求其次」，透過中常會制度，在國民黨總統初選提名、不分區提名辦法中，列入利益衝突迴避的機制。