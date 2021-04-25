基層盼國民黨集中力量打2022選戰　連勝文：願為促進黨的團結合作

▲國民黨智庫副董事長連勝文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文表態考慮參選黨主席後，陸續拜訪地方人士、傾聽基層聲音，他25日參加「黃復興北投二區慶生會暨黨員座談會」活動，會前受訪時表示，基層對於2022選戰有很多期望，但也很多憂慮，希望國民黨能集中力量，他也願意為促進黨的團結來合作。

國民黨主席將於7月進行改選，傳出黨內人士憂心，有意參選黨主席超過3人，一輪投票恐選出「弱勢黨主席」，對此，連勝文表示，他對於是否與要參選人合作，抱持開放態度，畢竟都是希望國民黨好，走訪基層過程中，發現很多人對2022有很多期望，但也有很多憂慮，希望大家集中力量打2022選戰，他也願意為促進黨的團結來合作。

談到基層對於連勝文主張「專職黨主席」的看法，連勝文說，不是他在吹牛，大部分人都表示認同，但也有很多人認為黨章修正需要很大功夫，他認為，若黨章修正有困難，應「退而求其次」，透過中常會制度，在國民黨總統初選提名、不分區提名辦法中，列入利益衝突迴避的機制。

針對多位黨代表接到國民黨主席電話民調，遭質疑黨中央球員兼裁判，連勝文則說，投票日前類似的民調一定會很多，但像黨主席這種封閉式選舉，「民調參考一下就好」，最重要的還是跟基層黨員互動，面對面溝通。