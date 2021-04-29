失智阿北推輪椅雨中陷車陣...獨居無子女　警勾出10年失聯親人

▲桃園市林姓男子29日上午獨自推著輪椅在雨中蹣跚步行在鬧區道路上，員警請消防局人員送醫檢視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子29日上午獨自推著輪椅在雨中蹣跚步行，行經平鎮區民族路上因車輛眾多卡在路上，巡邏員警查出後，認為林男狀況不佳，趕緊請消防局人員協助送醫檢查，經過查證確認是獨居男子，家住中壢區卻不知如何跑到平鎮區，員警仔細查詢其親人，確認並無子嗣僅有親戚，好不容易查出其姪女資訊後聯繫到派出所領回，林姓姪女感謝員警協助找回已10年未曾聯繫叔叔，願意代為照顧送回住家。

▲桃園市林姓男子29日上午被員警發現在雨中獨自步行，女警在醫院探視林狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶指出，戶籍在大溪區的78歲林姓男子，29日上午8時30分許獨自推著輪椅走在平鎮區民族路二段上，因正值上班交通尖峰，路上車水馬龍，因下著細雨且視線不佳，巡邏員警吳曉玲、陳馗元經過發現林身陷車陣中，趕緊上前詢問。

▲桃園市林姓男子29日上午被員警發現在雨中獨自步行，女警在醫院探視後奉上一杯熱茶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林姓男子疑似有失智症狀，面對員警詢問無法表達用意，員警見林全身濕透，林也呈現體力不濟現象，趕緊打電話請消防局救護人員協助送醫，經醫護人員檢查後幸無大礙。

員警後來查出林男身份，逐一致電當地派出所與桃園市政府社會局，終於聯繫上林男姪女，其姪女趕到聯新醫院後說，其叔叔並無結婚生子，但個性倔強獨居在中壢區，她已10年未曾與叔叔見面，感謝員警及時協助，讓叔叔平安無恙，願意代為送其返回中壢住家。

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