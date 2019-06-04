七旬翁久病厭世吞藥輕生　家人尋警送醫撿回一命

▲桃園市4日黃姓男子疑似久病厭世，吞服百餘顆安眠藥尋短，警協助送醫急救。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區七旬黃姓男子4日清晨被家人發現吞服上百顆安眠藥尋短昏迷，家人發現後向正好路過巡邏員警求助，員警立即送醫急救，經洗胃治療後救回一命，家人說，黃翁有多項慢性疾病，常常擔心自己的痼疾會拖累家人有尋短念頭，還好警方及時協助，將黃翁從鬼門關救回。

平鎮警分局宋屋派出所副所長李坤龍指出，70歲黃姓男子與75歲的哥哥2人同住在平鎮區民族路的透天民宅，因黃翁罹患慢性疾病，身體症狀時好時壞，嚴重時疼痛到無法下床，黃翁擔心身體狀況拖累家人與在外工作的子女，多次向家人表達輕生念頭。

4日上午6時，黃翁趁哥哥外出買早餐時，在家中寫了一封遺書，吞服上百顆安眠藥，黃翁哥哥提著早餐返家叫弟弟起床用餐，卻發現怎麼叫都叫不醒，又發現黃遺留在床旁的遺書，急著不知如何是好，出門尋求幫忙時，正好碰上宋屋派出所巡邏員警。

員警進屋內在房間發現昏迷不醒的黃翁與遺書，緊急通知復旦消防分隊救護車送醫聯新醫院急救，經洗胃治療後幸運撿回一命。黃翁哥哥向警方說，弟弟最近一直有輕生念頭，家人多次勸導安撫，原以為有改善，但弟弟還是走上絕路，還好警方及時救援，將黃從鬼門關前拉了回來。

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