　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

七旬翁久病厭世吞藥輕生　家人尋警送醫撿回一命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市4日黃姓男子疑似久病厭世，吞服百餘顆安眠藥尋短，警協助送醫急救。（記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市4日黃姓男子疑似久病厭世，吞服百餘顆安眠藥尋短，警協助送醫急救。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區七旬黃姓男子4日清晨被家人發現吞服上百顆安眠藥尋短昏迷，家人發現後向正好路過巡邏員警求助，員警立即送醫急救，經洗胃治療後救回一命，家人說，黃翁有多項慢性疾病，常常擔心自己的痼疾會拖累家人有尋短念頭，還好警方及時協助，將黃翁從鬼門關救回。

平鎮警分局宋屋派出所副所長李坤龍指出，70歲黃姓男子與75歲的哥哥2人同住在平鎮區民族路的透天民宅，因黃翁罹患慢性疾病，身體症狀時好時壞，嚴重時疼痛到無法下床，黃翁擔心身體狀況拖累家人與在外工作的子女，多次向家人表達輕生念頭。

4日上午6時，黃翁趁哥哥外出買早餐時，在家中寫了一封遺書，吞服上百顆安眠藥，黃翁哥哥提著早餐返家叫弟弟起床用餐，卻發現怎麼叫都叫不醒，又發現黃遺留在床旁的遺書，急著不知如何是好，出門尋求幫忙時，正好碰上宋屋派出所巡邏員警。

員警進屋內在房間發現昏迷不醒的黃翁與遺書，緊急通知復旦消防分隊救護車送醫聯新醫院急救，經洗胃治療後幸運撿回一命。黃翁哥哥向警方說，弟弟最近一直有輕生念頭，家人多次勸導安撫，原以為有改善，但弟弟還是走上絕路，還好警方及時救援，將黃從鬼門關前拉了回來。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

【更多新聞】


 ►快訊／收到「殺你全家、外出小心」恐嚇信　王浩宇：韓粉果然沒理性

►桃園婦誤信友人「借12萬」　警與農會行員聯手阻詐

►女嬰熱痙攣抽搐翻白眼　警開路「12分鐘護送到院」救命


 

ET快訊
台東沿海17：46一震！芮氏規模5.6　最大震度5級
穿粉色「內衣褲」去沙灘　她一轉身網看傻…小腹還貼衛生棉
瓊瑤老公平鑫濤過世！　享耆壽91歲

關鍵字：七旬翁,久病厭世,吞藥輕生,警助送醫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

東大門夜市大火求真相　消防局調查：排除人為縱火因素

半夜溜進13歲小女友房間　「激烈運動」甜膩整天...太大聲露餡

搶拍高雄美麗銀河！2男遭酒駕女衝撞1死1傷　網戰翻：那邊可以站人？

龜速車國道擋路顧人怨　他搖車窗比中指羞辱挨告

家門前停車被檢舉「檢舉人侵害隱私權」　法官判免罰

快訊／沒加辣就暴打小孩！肉圓爸判決出爐　「僅判3個月」法官還給緩刑

美髮設計師黃敏誠帶刀從警　免費幫瑞芳金瓜石弱勢義剪

女國中生上課遭「彈襲」　臉頰、胸口2處紅腫...槍手逃逸

第一次恆春搭船出海就遇主機故障　6潛水客驚魂

七旬翁久病厭世吞藥輕生　家人尋警送醫撿回一命

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

東大門夜市大火求真相　消防局調查：排除人為縱火因素

半夜溜進13歲小女友房間　「激烈運動」甜膩整天...太大聲露餡

搶拍高雄美麗銀河！2男遭酒駕女衝撞1死1傷　網戰翻：那邊可以站人？

龜速車國道擋路顧人怨　他搖車窗比中指羞辱挨告

家門前停車被檢舉「檢舉人侵害隱私權」　法官判免罰

快訊／沒加辣就暴打小孩！肉圓爸判決出爐　「僅判3個月」法官還給緩刑

美髮設計師黃敏誠帶刀從警　免費幫瑞芳金瓜石弱勢義剪

女國中生上課遭「彈襲」　臉頰、胸口2處紅腫...槍手逃逸

第一次恆春搭船出海就遇主機故障　6潛水客驚魂

七旬翁久病厭世吞藥輕生　家人尋警送醫撿回一命

0605好星運開關│雙魚開好運，為天秤打打氣

坂本龍一來台「粉絲暴動擊掌」　蔡明亮：我找了他20年

崇友喜獲北市國際酒店訂單　2020年第四季完工挹注獲利

汽修員長期「焊接」照強光　慘罹白內障「視力僅剩0.3」

台東5.6淺層震「幾乎全台有感」　氣象局曝原因：一周內不排除有餘震

趁爸爸睡覺...調皮鸚鵡偷挖聚寶盆！被抓包大叫一聲「啊」逃跑

同意平鑫濤插管…瓊瑤「曾約好一起離開」　鬧翻子女2年：我放下了

韓國瑜否認要恢復18% 　李來希力挺：他爭的是公道不是福利

媽媽抱別隻貓！吃醋喵氣到飆罵「靠X」　飛機耳討拍：換我了

買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹

社會熱門新聞

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8..

載20多歲台中妹北上　運將進房..

即／新竹逆子弒父棄屍溪洲橋下　..

情侶中28刀躺血泊　一紙揭7年..

第一次出國撞期長輩喪禮　婆婆大..

建中生惡搞蔣公銅像　校友揚言提..

已婚牙醫偷吃車友人妻　Line..

上萬隻馬陸鑽出　大地震要來了？

即／國道一號轎車撞聯結車　1死..

單親父曾選2次里長　好心接逆子..

和男友虐死1歲嬰恐怖對話曝　保..

老闆帶去「爽一下」　男友：不去..

人夫交友軟體愛上人夫　「兩邊都..

即／新北肉圓爸判決出爐　僅罰3..

更多熱門

相關新聞

女嬰熱熱痙攣危急　警助送醫救命

桃園市龍潭區的戴姓夫妻，3日晚間開車載著1歲女嬰往大溪，進入溪洲橋畔時，女嬰突然出現抽搐翻白眼症狀，夫妻倆不知所措，商請警方協助送醫，警方一路護送女嬰趕往國軍桃園總醫院急救，僅花了12分鐘就護送到院，醫師診斷是熱痙攣，需要立即住院觀察，戴姓夫妻感謝員警協助救回女嬰一命。

墜遮雨棚身亡屋主求償740萬　法院判免賠

七旬男土地買賣敗訴　裹白布上吊

不堪長期洗腎　從12樓跳下爆頭慘死

義警內急衝公廁　驚見翁上吊及時搶救

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

6月射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面