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社會 社會焦點 保障人權

照護對象彌留...看護拿他信用卡給兒子　逛百貨3小時狂刷21萬！

▲桃園市王姓女子利用擔任看護機會，趁廖姓老翁彌留之際，竊取其信用卡給兒子到百貨公司血拚，再趁雇主忙於喪事盜領存款36萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲桃園市王姓女子利用擔任看護機會，趁廖姓老翁彌留之際，竊取其信用卡給兒子到百貨公司血拚，再趁雇主忙於喪事盜領存款36萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子利用擔任看護工機會，趁廖姓老翁彌留之際竊取其信用卡交給王女的李姓兒子，到台北百貨公司血拚3小時狂刷21萬餘元，隨後食髓知味，趁雇主忙於辦理喪事，再持廖翁提款卡盜領36萬；廖翁女兒後來處理父親遺物與銀行帳戶時赫然發現存款遭盜領、信用卡到盜刷，憤而報警提告。王女與兒子到案後坦承犯行，桃檢29日偵結依偽造文書與侵占罪將2人提起公訴。

檢警調查，46歲的王姓女子受雇照顧廖姓老翁，平時幫忙代管老翁提款卡與信用卡，2019年7月21日，王女發現廖翁身體狀況越來越差，竟趁機竊取信用卡，交給自己21歲的李姓兒子，李持卡後跑到台北市新光三越百貨公司血拚，根據刷卡紀錄，短短3小時內，李男盜刷金額高達21萬餘元。

7月24日廖翁因病辭世，王女趁廖翁家屬忙於處理後事期間，竟竊取廖翁提款卡分別於當晚、隔天早上在銀行、超商內提款機共9次盜領廖翁存款，總計36萬元之譜；廖翁子女後來清點父親遺物與帳戶時，赫然發現廖翁交由王女代管的帳戶竟然遭盜領，信用卡遭盜刷，憤而報警提告。

桃檢複訊王女與李男時，王女坦承因擔任看護，利用照顧廖翁期間有幫他代管銀行戶頭與信用卡，因此取得其信用卡與密碼，李男則對在百貨消費情事也未否認。

廖的子女指證，廖翁在7月19日已陷入昏迷且意識不清狀態，王女卻拒絕將父親2個帳戶提款卡交還子女；子女認為，王女利用父親身體狀況欠佳時，不但盜領帳戶存款，還向子女們聲稱廖翁有欠她錢，以此告知要提領30萬元等語。

檢察官勘驗王女在提款機盜領存款等監視畫面，李男盜刷信用卡偽簽消費明細等，確認王女與李男犯行明確，偵結依偽造文書、侵占等罪嫌將王女與李男這對母子提起公訴。

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