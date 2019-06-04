女嬰熱痙攣抽搐翻白眼　警開路「12分鐘護送到院」救命

▲桃園市戴姓夫妻3日晚間外出，1歲女嬰突然抽搐翻白眼，大溪警方協助護送就醫。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區的戴姓夫妻，3日晚間開車載著1歲女嬰往大溪，進入溪洲橋畔時，女嬰突然出現抽搐翻白眼症狀，夫妻倆不知所措，商請警方協助送醫，警方一路護送女嬰趕往國軍桃園總醫院急救，僅花了12分鐘就護送到院，醫師診斷是熱痙攣，需要立即住院觀察，戴姓夫妻感謝員警協助救回女嬰一命。

大溪警分局內柵派出所所長陳義協指出，3日晚間6時40分，一名婦人抱著小孩衝進派出所，坐倒在值班台前哭訴，說女嬰出現抽搐翻白眼症狀，她與戴姓丈夫不知如何處理？希望警方可以協助幫忙送醫急救。

▲桃園市戴姓夫妻3日外出，1歲女嬰突然出現抽搐翻白眼症狀，夫妻倆向大溪警方求助。（記者沈繼昌翻攝）

員警觀察女嬰有癱軟翻白眼與抽搐現象，緊急聯繫大溪消防分隊協助就醫，但消防人員回覆救護車都出勤救護，警員蔡佳明立即與同仁黃舒璟駕駛巡邏車載婦人與女嬰一路鳴警笛開警示燈，直奔龍潭區的國軍桃園總醫院急診室就醫，僅花費12分鐘就趕抵醫院急診室。

醫師診斷女嬰為熱痙攣，必須立即住院治療觀察，經過救治後，女嬰情況恢復平穩，女嬰母親說，當晚要回大溪娘家，沒想到半途女嬰出現熱痙攣危險狀況，非常感謝員警積極協助送醫，救回女嬰寶貴性命。

【更多新聞】



►快訊／收到「殺你全家、外出小心」恐嚇信 王浩宇：韓粉果然沒理性

►桃園婦誤信友人「借12萬」 警與農會行員聯手阻詐

►打游擊戰、收購人頭帳戶自己來 詐騙首腦獨自作案還是栽了



