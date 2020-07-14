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桃園獨居長者摔倒房門反鎖　警爬2樓開窗送醫救回一命

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▲桃園市八德區高齡80餘歲的獨居張姓男子12日晚間在住處跌倒，因大門反鎖且無法站立急需救助，警方從2樓搭梯進入屋內協助送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市八德區高齡80餘歲的獨居張姓男子12日晚間在住處跌倒，因大門反鎖且無法站立急需救助，警方從2樓搭梯進入屋內協助送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區高城一街12日晚間發生獨居男子在住家跌倒摔傷腿，因年事已高無力站立只能哀鳴求援，友人發現後報警處理，八德警分局員警趕抵後發現1樓鐵門反鎖，緊急從2樓窗戶攀爬計入屋內，將奄奄一息張男送醫救助，還好僅腿部受創，醫護人員醫護後幸運救回張男一命。

八德警分局高明派出所警員莊博昇、許秋美12日晚間接獲報案指稱，轄區高城一街10巷一名獨居張姓男子在家中跌倒急需協助，員警趕到場後發現一樓鐵門反鎖，員警從由2樓窗戶攀爬進入屋內，再會同消防人員將跌倒在地的張姓男子協助送醫。

▲桃園市八德警分局與消防人員協助高齡80歲張姓男子送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德警分局與消防人員協助高齡80歲張姓男子送醫急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局指出，張姓男子高齡80歲，平日獨居且不良於行，當天晚上因張男要去上廁所時不小心摔倒在地無法站立，剛好有榮民訪視員前去探望，發現張男跌倒，但因大門反鎖無法進入，趕緊撥打電話110報案請求協助，員警與消防人員因擔心張男年事已高恐遇不測，把握黃金救援時間，莊員向鄰居借梯子攀上2樓，打開鐵窗進入屋內，先打開大門協同消防人員進入救護，所幸張男意識還算清楚，趕緊送醫救治，順利撿回一命。

八德警分局呼籲，鄰里間如有獨居長者可通知里長或警方提供適當協助，鄰居間亦可多加關懷，以建立良好互動關係，避免長者獨自在家，減少意外狀況發生，若有需要協助可撥打110或向鄰近派出所請求支援幫忙。

►「即日起，我退出老化黨。」

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