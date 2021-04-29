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力挺嘉義棒球隊！　蔡易餘再媒合企業捐贈280萬元

▲▼立委蔡易餘再媒合欣興電子與旗下供應鏈廠商，聯合捐贈280萬元給東石高中棒球隊。（圖／嘉義縣政府提供）

▲立委蔡易餘再媒合欣興電子與旗下供應鏈廠商，聯合捐贈280萬元給東石高中棒球隊。（圖／嘉義縣政府提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

嘉義縣長期缺乏棒壘專業訓練比賽場地，在縣府積極協調下斥資3750萬打造全新的棒壘球場，立委蔡易餘也幫助東石高中棒球隊尋求資源，成功爭取企業贊助280元，幫助熱愛棒球的嘉義學子能夠嶄露頭角。

多次在聯賽拿下佳績的嘉義縣東石高中棒球隊運作經費短絀，蔡易餘為力挺國球並培育海線學子，先前媒合聯華電子贊助，這次又媒合欣興電子一起來捐贈東高棒球隊，29日上午在東石高中活動中心舉行捐贈儀式，致贈280萬1000元支票給東石高中棒球隊，棒球隊也回贈專屬球衣與感謝狀，感謝欣興電子對棒球的支持，讓東石高中繼續在棒球舞台發光發熱。

縣長翁章梁、蔡易餘、東石高中校長楊長鉿、欣興電子執行總經理李嘉彬及欣興旗下供應鏈廠商一同出席捐贈儀式。致贈280萬1000元支票給東石高中棒球隊，棒球隊也回贈專屬球衣與感謝狀，感謝欣興電子對棒球的支持，讓東石高中繼續在棒球舞台發光發熱。

蔡易餘表示，嘉義縣棒球相關的資源較不比其他縣市，東高棒球隊又是嘉義縣唯一的高中端棒球學校，於是他積極媒合公部門與民間企業的資源，希望能夠從小就培育優秀的球員，未來仍會繼續支持基層棒球發展，不管在媒合企業或是爭取多項運動建設，將更多資源幫助熱愛棒球的嘉義學子能夠嶄露頭角。

除此之外，嘉義縣府選定緊鄰高鐵與快速道路設定預定地，，斥資3750萬打造全新的棒壘園區，新的棒壘球場裏頭有夜間照明設備、投捕打擊練習網屋、裁判球員休息室等全新設備，未來將帶動區域性運動產業的發展，更造福嘉義縣棒壘球運動愛好者。

▲▼立委蔡易餘再媒合欣興電子與旗下供應鏈廠商，聯合捐贈280萬元給東石高中棒球隊。（圖／嘉義縣政府提供）

▲立委蔡易餘致詞。（圖／嘉義縣政府提供）

▼縣長翁章梁致詞。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼立委蔡易餘再媒合欣興電子與旗下供應鏈廠商，聯合捐贈280萬元給東石高中棒球隊。（圖／嘉義縣政府提供）

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蔡易餘東石高中棒球隊

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