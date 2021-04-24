蔡啟芳抱病探望　陳水扁讚「有情有義」為國務機要費不遺餘力

▲前立委蔡啟芳抱病探望前總統陳水扁。（圖／翻攝陳水扁臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨前立委蔡啟芳曾為前總統陳水扁「特赦」、「國務機要費」一事，揚言與立委兒子蔡易餘斷絕關係，兩人交情可見一斑。曾因為換肺手術休養的蔡啟芳，近日抽空赴台南探望陳水扁，此舉讓陳水扁為之感動，感念「這樣的同志並不多」。

陳水扁24日在臉書PO出一張與蔡啟芳的合照，他大讚蔡啟芳有情有義，15年來為他的國務機要費案奔走不餘遺力，甚至在換肺手術之後，今天抱病到台南探望，令他感動，也祝福啟芳兄早日康復！

蔡啟芳於2017年主張特赦前總統陳水扁，更稱若本會期在立法院擔任司法及法制委員會召委的兒子蔡易餘，未把《赦免法》的修正案排入議程的話，就將結束父子關係，雖然事後表示，只是氣話，但也希望民進黨能拿出決心，並強調特赦絕不會引起社會對立。

立法院財政委員會上周審查《會計法》第99條之1條文修正草案，但因事涉國務機要費除罪化，遭國民黨批評是為前總統陳水扁脫罪。對此，蔡易餘反駁是無稽之談，陳水扁現在執行的刑期與國務機要費無關，討論修法是「我們正視問題」，導正立法疏失，健全法制。他強調，國務機要費的本質即是總統的「機要費」、「特別費」綜合體，因此國務機要費的性質與特別費性質兩者本無差異。

曾是老菸槍的蔡啟芳，2020年因肺阻塞末期住院，染病後肺功能趨近於零，之後接受肺部移植手術後，身體漸漸康復。2021年3月在兒子的陪伴下，出席台大醫院「成功執行Type IV DCD 肺移植手術記者會」，也呼籲民眾戒菸。

